Depuis sa sortie récente, Mario Kart World connaît un franc succès auprès des joueurs du monde entier. Ce nouvel épisode ambitieux de la célèbre franchise de Nintendo s’est déjà imposé comme une référence, en particulier grâce à son mode Free Roam et son expérience multijoueur en ligne. Toutefois, comme tout jeu en ligne à grande échelle, certains problèmes techniques ont été signalés par les utilisateurs, et Nintendo n’a pas tardé à réagir.

La firme de Kyoto vient de déployer la mise à jour 1.1.1, datée du 17 juin 2025, qui apporte une série de correctifs destinés à améliorer la stabilité du jeu et à corriger plusieurs dysfonctionnements rencontrés par la communauté.

Parmi les correctifs les plus notables, on retrouve la résolution d’un bug empêchant l’utilisation des objets, ce qui pouvait profondément affecter l’équilibre des courses. Nintendo a également corrigé un souci où les commandes devenaient inopérantes lorsqu’un joueur sélectionnait un personnage avant de lancer le mode Free Roam. Des plantages survenant après une course ou pendant le visionnage de replays ont aussi été éliminés.

Le mode en ligne a bénéficié d’une attention particulière. La mise à jour corrige plusieurs problèmes de fermetures inopinées après les courses, des erreurs de communication fréquentes lors de la tentative de rejoindre des amis en VS Race ou en Battle, ainsi que des inexactitudes dans l’affichage du taux de classement en Knockout Tour et Online Play.

Côté circuits, certains bugs liés aux environnements ont été rectifiés, notamment un cas où les joueurs pouvaient traverser un mur juste avant la ligne d’arrivée du circuit DK Spaceport, ou tomber entre Airship Fortress et Bowser’s Castle sans pouvoir revenir à la bonne position pendant un vol plané.

Voici la liste complète des correctifs apportés par la version 1.1.1 de Mario Kart World :