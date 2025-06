Atlus est un studio spécialisé dans le RPG, notamment connu pour sa série Megami Tensei incluant Shin Megami Tensei et tous les spin-offs inimaginables. Beaucoup d’entre vous connaissent certainement Persona qui est à l’origine un spin-off de Shin Megami Tensei. Parmi ces spin-offs, il existait également en 1995 un certain Shin Megami Tensei: Devil Summoner. Un embranchement qui finira également par s’émanciper de l’appellation Shin Megami Tensei puis également par arriver en occident via le 3ème opus en 2006, Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army. Cette année, Atlus décide de rafraîchir la mémoire de tous et d’introduire à nouveau cet opus via un Remaster dont le titre à également été légèrement remanié. Ainsi, permettez-nous de vous présenter l’expérience que délivre Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army sur Nintendo Switch 2 !

Affrontez les démons du Tokyo de l’ère Taisho

Comme souvent avec les titres liés de près ou de loin à Shin Megami Tensei, cette fiction se déroule au Japon, plus précisément ici à Tokyo. Toutefois, Raidou Remastered choisit une époque inédite sans trop s’éloigner de l’ère contemporaine. Selon le calendrier du jeu, nous sommes ainsi dans le passé durant la 20ème année de l’ère Taisho, confirmant bien que nous sommes dans une fiction puisque cela correspond aux années 1931-1932 et que l’ère Taisho s’est terminée en 1926 dans notre réalité. Une fiction qui se permet tout de même des références mythologiques du monde entier à travers ses démons mais également des références historiques réelles à travers des personnages ayant existé, nous tairons leur nom pour laisser la surprise de la découverte aux non-connaisseurs.

Nous incarnons un jeune lycéen de cette ère appartenant à la famille des Kuzunoha et passons un test pour devenir un invocateur de démons. Une épreuve qui fait totalement office de tutoriel au gameplay sur lequel nous allons revenir. Toujours est-il que nous passons les épreuves avec brio et héritons ainsi d’un autre nom que celui que nous pouvons définir librement en début de jeu. Nous devenons ainsi le 14ème porteur du nom Raidou Kuzunoha, ou Raidou Kuzunoha XIV, et sous les ordres de la mystérieuse organisation Yatagarusu, notre mission est de veiller sur l’avenir du Japon. C’est ainsi que nous arrivons à Tokyo et travaillons pour l’agence de détective Narumi agissant en collaboration avec Yatagarasu. Notre rôle d’invocateur de démons doit être caché de la population et nous veillons ainsi dans l’ombre à la tranquillité de la capitale en menant des affaires troublant plus ou moins celle-ci et impliquant des démons.

Nous sommes épaulés par Shohei Narumi qui dirige l’agence Narumi et notre première affaire majeure implique une lycéenne du nom de Kaya Daidoji, qui nous demande simplement de mettre fin à ces jours. Alors que nous essayons de démêler le propos, des mystérieux soldats interviennent pour kidnapper la jeune fille et cela marque le début d’une série de mystères bien plus complexes impliquant bien plus de choses que la simple disparition d’une jeune fille lambda. La progression est assez linéaire, une histoire divisée en quelques chapitres avec quelques annexes pour gonfler efficacement la durée de vie en ligne droite d’une belle trentaine d’heures de jeu sans gros inédits ou de bonus pour ce retour. Les amateurs de 100% peuvent évidemment doubler le chiffre, ce qui reste une très bonne durée de vie pour un Action-RPG.

Enquête et extermination de démon

En spin-off de Shin Megami Tensei, Raidou Remastered se présente comme une expérience atypique. La plupart des jeux d’Atlus dérivés de la série Shin Megami Tensei sont des RPG post-apocalyptiques au tour par tour avec plus ou moins de variation pour justifier un nouvel embranchement de spin-offs. Le côté beaucoup plus bavard, l’univers scolaire et les problématiques sociales étant un peu des éléments clés des récents jeux Persona par exemple. En plus de l’époque atypique où se déroule le jeu, Raidou Remastered propose aussi une expérience différente le démarquant bien plus des autres. Tokyo et l’ambiance post-apocalyptique est toujours présente mais oubliez le tour par tour classique des Shin Megami Tensei.

Raidou Remastered mélange des éléments de jeu d’enquête avec des éléments de jeu d’action pour une expérience plus haletante et dynamique. Durant nos phases d’explorations, nous pouvons explorer des zones définies de la capitale à la troisième personne mais aussi sortir de ces zones pour retrouver une carte aérienne avec une icône représentant notre personnage comme dans les anciens Shin Megami Tensei. Il s’agit ensuite de déplacer l’icône vers les zones que nous voulons explorer pour nous y rendre. Il y a un système de trame à payer reliant différents quartiers de Tokyo en vue aérienne. Nos quêtes sont qualifiées de dossiers à classifier, il s’agit d’exterminer des démons en refermant des failles dans la capitale ou d’effectuer les requêtes des habitants.

Il est possible de profiter des infrastructures pour se soigner, acheter des objets ou fusionner nos démons. D’ailleurs, nous ne voyageons pas seul, nos démons nous accompagnent bien que pas visibles aux yeux des mortels. Les démons possèdent désormais des capacités passives pouvant être utilisées pour nous aider durant nos enquêtes. Nous ne parlons pas nécessairement d’actions comme brûler des éléments pour se frayer un passage, éléments plutôt classiques du genre. En plus d’interroger les PNJ, nous avons des possibilités d’interactions en usant des démons, par exemple certains peuvent user de télépathie pour nous permettre d’entendre les pensées d’un PNJ et avoir des indices. Très vite, nous sommes témoins d’une disparition de personne introduisant ainsi l’existence d’un univers parallèle plus chaotique où règne les démons.

Nous pouvons ainsi évoluer à travers deux Tokyo pour mener nos investigations, l’une plus hostile que l’autre. Dans les deux cas, il est possible de démarrer les combats en entrant en contact avec un ennemi visible sur l’environnement. Une pression sur Y nous permet d’envoyer un démon pour prendre l’initiative voire détruire un démon sans lancer de combat. Les combats se déroulent sur une arène 3D et nous dirigeons Raidou en temps réel sur celle-ci. Nous pouvons attaquer un ennemi verrouillé en enchaînant des attaques légères ou lourdes. Il est possible de sauter et effectuer des esquives. D’ailleurs en faisant une esquive vers l’ennemi visé, cela nous permet de le contourner pour arriver derrière lui. Nous pouvons également dégainer une arme à feu en maintenant une gâchette et tirer nos munitions à l’aide de l’autre gâchette.

Voilà pour les actions basiques mais c’est en ajoutant les éléments de Shin Megami Tensei que le système délivre tout son potentiel. Nous avons déjà une gestion de points de magie pour nos magies et celles de nos démons. Utiliser des attaques faibles favorise le regain de magie tandis que les attaques lourdes favorisent les coups critiques sans regain de magie. Les effets sont multipliés lorsque nous exploitons les faiblesses ennemies ou en brisant leur garde. Cela est possible en progressant dans le jeu et en débloquant des techniques d’invocateur. Ou en laissant nos démons utiliser leur compétence et leur magie comme dans un Shin Megami Tensei. Nous pouvons confiner les démons dans des tubes afin de les invoquer en combat à nos côtés. Le nombre de tubes que nous avons est limité mais cette limite peut être progressivement levée en gagnant en loyauté et en montant de rang. Nous sommes limités à 2 démons à nos côtés dirigés par l’I.A. en combat.

En multipliant les combos, il nous arrive de suffisamment entamer l’ennemi, de le surprendre et de pouvoir déclencher un “Fléau des démons”, une attaque puissante à activer en appuyant sur les touches Y+B. Par ailleurs, en avançant nous débloquons aussi la “Taillade Spirituelle”, un genre de technique finale à Raidou avec différentes animations qui inflige de gros dégâts à tous les ennemis sur le terrain. La Taillade Spirituelle nous demande aussi de vider une jauge d’énergie à remplir en attaquant et en multipliant les enchaînements. Raidou infligeant de maigres dégats en étant seul face au démons, c’est l’association des techniques de Raidou et des offensives de nos démons contrôlés par l’I.A. qui est la clé qui permettra à tous de remporter les combats. Il est aussi possible d’activer une barrière sur nos démons pour les protéger complètement, sauf que dans cet état ils ne peuvent plus attaquer. Nous pouvons aussi changer de démon en combat à n’importe quel moment d’une pression sur la croix directionnelle.

Un Remaster qui manque d’une certaine étincelle

Malgré le côté répétitif qui peut se manifester après plusieurs heures, le système est enrichi par la possibilité de fusionner les démons pour en former un plus puissant comme le veut la tradition Shin Megami Tensei. La subtilité ici étant de faire attention également aux passifs du nouveau démon créé puisque cela peut influencer vos investigations. Prenez toujours en compte le cycle de la lune qui peut avoir une influence sur la fusion. À vous de choisir ensuite de faire des fusions à l’aveugle ou de tenter de fusionner selon les possibilités proposées par le jeu, incluant même les démons qu’il vous faut pour y parvenir. Nous pouvons aussi user de matériaux obtenus sur les démons pour forger de nouvelles épées et renforcer notre protagoniste Raidou, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de combos et des compétences pouvant nous aider à venir à bout des combats. Par ailleurs, comme dans Shin Megami Tensei, lorsque Raidou monte de niveau, nous pouvons attribuer un point de stat sur celle que nous désirons.

En décrivant le jeu ainsi, Raidou Remastered se présente comme une expérience complète de base et un autre grand cru du RPG par Atlus. Pourtant, la vérité c’est que ce Remaster est à la limite du Remake tant il y a d’options de confort ajoutées. Cela permet à Atlus de proposer un Raidou Remastered bien plus dynamique et accessible au nouveau public des Shin Megami Tensei ou Persona de notre époque. Nous parlions d’invoquer 2 démons en combat alors que le jeu de base ne nous limitait qu’à 1 seul démon. Raidou possède de nouveaux coups possibles. Nos démons à l’arrière gagnent aussi en points d’expérience et il y a bien plus de démons recrutables. Notons le système de sauvegarde rapide ou la possibilité de rejouer un combat perdu. Nous avons aussi un doublage quasi intégral en anglais et japonais. Et ceci est une liste non exhaustive des ajouts sur ce Remaster, une belle surprise quand on se rappelle du travail de fainéant sur Shin Megami tensei III Nocturne HD Remaster.

Rappelons la sortie initiale du jeu en 2006, à l’époque où les jeux en HD n’étaient encore pas une norme. Atlus semble réutiliser le moteur et les assets de Shin Megami Tensei V sur Raidou Remastered. Nous avons ainsi un jeu qui n’a plus grand-chose à avoir visuellement avec le jeu initial tant il est propre sur nos écrans actuels. Les fans de la première heure reconnaîtront le côté Japon des années 30, l’ambiance jazzy et terne du jeu. Nos consoles actuelles permettent de conserver la sombre atmosphère du jeu original tout en proposant une colorimétrie plus riche. Ajoutons à cela le doublage et la légère hausse de qualité des pistes sonores, le mélange prend encore mieux que ce que le studio nous proposait à la base il y a presque 20 ans de cela. Techniquement, le jeu est très solide en TV comme en portable.

Malgré tout, la réalisation a tout de même un défaut difficilement descriptible. Les animations de combat sont bien plus dynamiques, travaillées et stylisées qu’à l’origine, les menus également. Pourtant les animations en dehors des combats sont assez rigides et témoignent encore des origines lointaines du jeu. Malgré la propreté à l’écran, nous voyons encore le côté un peu vide de certains décors, les textures anciennes ou décors mal arrondis, les angles fixes de caméra puis nous passons à travers les différents PNJ en ville. Les cinématiques sont également très propres mais lorsque nous voyons le visage des différents personnages et leurs yeux sans aucune âme, on se dit qu’Atlus se sont laissé dévorer par les démons du jeu et ont perdu leur étincelle de vie avec les personnages durant le développement du jeu. Encore une fois, nous sommes à la limite du Remake, il manquait juste un brin de vie à tout ça pour faire oublier les origines du jeu !