Le prochain épisode de la série Trails débutera en janvier 2026

Microids Distribution France et NIS America, Inc. ont le plaisir d’annoncer que The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon sortira également sur Nintendo Switch 2, en plus des plateformes déjà annoncées : Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5. Toutes les plateformes, y compris la Nintendo Switch 2, sont désormais prévues pour un lancement en janvier 2026.

«Je suis heureux d’annoncer que le tout dernier épisode de la série Trails de Nihon Falcom, The Legend of Heroes : Trails beyond the Horizon, sera également disponible sur Nintendo Switch 2 » déclare Toshihiro Kondo, président de Nihon Falcom.

«Grâce à la puissance de la Nintendo Switch 2, nous pensons que les joueurs bénéficieront d’une expérience encore plus agréable. En fait, ce sera la première apparition de la série Trails sur Nintendo Switch 2, et j’en attends personnellement beaucoup. Continuez de suivre l’actualité en attendant la sortie !»

À propos de The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon

Van Arkride et les membres d’Arkride Solutions sont de retour pour une nouvelle mission où l’avenir du continent de Zemuria est en jeu. Alors que l’humanité se prépare à lancer sa toute première expédition spatiale, Van reçoit une mystérieuse invitation de Marduk pour participer à un exercice d’entraînement de haute technologie. Aux côtés de Rean Schwarzer, le Chevalier Cendré, et du père Kevin Graham, Van se retrouve entraîné dans une conspiration qui touche au plus profond des secrets de Zemuria.

Leurs chemins vont diverger, mais une question demeure :

Qu’est-ce qui se cache au-delà de l’horizon ?

Caractéristiques