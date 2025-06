Les fans de la série peuvent se réjouir : Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 débarque enfin le 11 juillet 2025 sur Nintendo Switch, Switch 2, et toutes les autres plateformes. Développé par Iron Galaxy Studios, ce remake ambitieux ne se contente pas de ressusciter les mythiques opus 3 et 4, il ajoute une panoplie de nouveautés qui promettent de repousser les limites du skate virtuel.

Parmi les ajouts les plus excitants, on retrouve trois nouveaux skateparks : Waterpark (révélé en mars dernier), Pinball et Movie Studio. Le niveau Pinball vous propulse dans un flipper géant baptisé « Skate of the Living Dead » pendant une partie en cours, où Tony Hawk lui-même tente de battre son propre score. Attendez-vous à sauter sur des bumpers, grinder des rails aériens, éviter des alligators et foncer dans un mausolée pour enclencher une combinaison spectaculaire.

Movie Studio, quant à lui, transforme la scène 34 en terrain de jeu cinématographique. Entre vaisseaux extraterrestres, tentacules cosmiques et fonds verts, vous skaterez dans un décor de science-fiction truffé de rails, rampes et recoins parfaits pour maximiser vos scores. En mode compétition, il faudra enchaîner trois sessions d’une minute, les deux meilleures étant retenues pour votre score final.

Le roster s’agrandit avec le retour de figures cultes comme Tony Hawk ou Bob Burnquist, rejoints par de nouveaux talents tels que Rayssa Leal et Yuto Horigome. Deux recrues marquantes ont aussi été dévoilées : Michelangelo des Teenage Mutant Ninja Turtles, prêt à troquer les égouts pour les bowls, et Bam Margera, skateur emblématique des années 2000, déjà présent dans plusieurs jeux de la série.

En plus du mode Carrière remanié, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 introduit un New Game+ qui conserve vos statistiques tout en proposant des objectifs inédits. Parmi eux : les Pro Goals et les Expert Challenges, qui incluent des défis de vitesse, de score, ou encore des combinaisons de gaps à réussir. Le mode Solo Tours vous permet même de refaire toute la carrière avec chaque skateur, avec des variations de tricks, de placements d’objets et de lettres S-K-A-T-E pour garder l’expérience toujours fraîche.

Le multijoueur, lui aussi, fait peau neuve. Jusqu’à huit joueurs peuvent s’affronter en ligne avec cross-play, en privé, en public ou même en écran partagé localement. Un tout nouveau mode baptisé HAWK renouvelle la formule : une sorte de cache-cache où vous disséminez les lettres H-A-W-K dans le niveau avant de partir à la chasse à celles des autres. En plus, tous les modes classiques sont de retour, de Graffiti à Horse, en passant par Trick Attack, Combo Challenge ou Score Challenge.

Côté fonctionnalités, Activision Blizzard a pensé à tout. Le jeu inclut le chat vocal avec push-to-talk, un Streamer Mode qui supprime les morceaux non diffusables, et une interface revue pour une navigation plus fluide. Le très attendu mode Create-A-Park revient en force avec des outils puissants et intuitifs : objets dynamiques, obstacles personnalisables, objectifs intégrés, thèmes visuels (comme San Francisco ou Skater Island), et même des « smart pieces » que vous pouvez tordre et modeler à volonté. Vous pourrez partager vos créations en ligne, les noter, et même en profiter via le cross-platform.

Enfin, l’équipe a soigné les moindres détails pour que chaque run soit unique. Des blocs musicaux jouant des sons à chaque contact, des PNJ réactifs, des pads de boost, des rampes turbo ou encore des fontaines sculptées pour le grind sont autant d’éléments que vous pourrez intégrer à vos propres skateparks.