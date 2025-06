Sorti en 1995 au Japon et en 1997 en Europe, suivi trois ans plus tard par son illustre successeur, Suikoden était devenu un véritable Graal pour les amateurs de JRPG, difficile à retrouver légalement sans s’arracher le portefeuille. En 2025, Konami, dans un geste salué par les fans, ressuscite enfin ces deux monuments avec Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars sur Nintendo Switch. Cette compilation n’est pas un remake révolutionnaire, mais une remasterisation respectueuse qui offre la meilleure version à ce jour pour (re)découvrir ces classiques intemporels. Ayant abordé ces titres pour la première fois avec cette édition, voici un tour d’horizon complet.

Konami et l’héritage Murayama

Développée à l’origine par Konami et dirigée par le regretté Yoshitaka Murayama (décédé en 2024 après avoir travaillé sur le successeur spirituel Eiyuden Chronicle), la saga Suikoden est née sur PlayStation dans les années 90. Elle est rapidement devenue une référence pour ses récits politiques matures, sa gestion des personnages et ses mécaniques ambitieuses. Après des années d’absence, Konami réédite ici une version HD d’une collection précédemment sortie uniquement au Japon sur PSP, permettant à une nouvelle génération d’accéder à ces joyaux.

Au cœur des deux jeux réside un objectif central : incarner un jeune héros propulsé à la tête d’une armée rebelle contre un empire ou un royaume tyrannique. Votre mission ultime est de recruter les 108 Étoiles du Destin (Stars of Destiny), des personnages aux talents variés (guerriers, mages, artisans, cuisiniers…) qui renforceront votre cause et votre QG, un château en constante évolution. Chaque recrue apporte des bénéfices : accès à de nouveaux services (boutique, forge, mini-jeux), renforts dans les batailles stratégiques, ou simplement une richesse narrative accrue. L’objectif final est de triompher de l’oppresseur grâce à cette force unie.

Guerre, trahison et destins entrelacés

Dans Suikoden I : La Guerre de la Rune Scellée (Gate Rune War), vous incarnez Tir McDohl (nom personnalisable), fils d’un général de l’Empire de Lune Écarlate. Nommé chevalier, il découvre rapidement la corruption de l’Empereur Barbarossa et de sa conseillère, la mystérieuse Windy. Lorsque son ami Ted, détenteur d’une puissante Rune Suprême (la Rune de l’Âme) et en réalité plusieurs fois centenaire, est traqué, il transmet sa rune à Tir avant de mourir. Devenu fugitif, Tir rejoint puis prend la tête de l’Armée de Libération après la mort rapide de sa fondatrice, Odessa. L’histoire est dense, mais son rythme est parfois frénétique, exposant les enjeux politiques et les trahisons (comme celle du père de Tir) avec une rapidité qui peut nuire à l’impact émotionnel. Le récit jette cependant des bases solides pour l’univers.

Suikoden II : La Guerre d’Unification de Dunan (Dunan Unification War) est Considéré comme l’un des meilleurs JRPG de tous les temps, il suit Riou (nom personnalisable) et son meilleur ami Jowy, membres de la Brigade de la Jeunesse Licorne du Royaume de Highland. Un massacre orchestré par le prince psychopathe Luca Blight – qui fait tuer ses propres troupes pour justifier une guerre contre la Confédération de Jowston – les transforme en fugitifs. Séparés puis réunis au sein d’une armée rebelle dirigée par le charismatique Viktor (un vétéran du premier jeu), leur destin bascule lorsqu’ils héritent chacun d’une moitié de la légendaire Rune du Commencement, les prédestinant à un conflit fratricide. Le récit est bien mieux construit, plus profondément personnel et émotionnellement puissant que le premier, explorant sans détour des thèmes sombres comme la folie du pouvoir, le coût de la guerre et la complexité des liens d’amitié face à l’idéologie. La narration est mature, les personnages sont inoubliables (Luca Blight est un antagoniste terrifiant), et les twists scénaristiques sont magistraux.

Tradition tour-par-tour et gestion du château

Le gameplay de Suikoden I&II HD Remaster repose sur un système de combat au tour par tour à l’ancienne, solide et toujours efficace, qui s’enrichit d’une diversité de situations bien pensées. Les affrontements standards impliquent une équipe de six personnages répartis sur deux lignes. Le positionnement joue un rôle essentiel : seules les armes à moyenne ou longue portée peuvent frapper depuis l’arrière, obligeant les combattants au corps-à-corps à se placer en première ligne. Les Runes, sources de magie, apportent une vraie flexibilité stratégique : elles se fixent aux personnages ou à leurs armes, et permettent de lancer des sorts en consommant des points de magie répartis par niveau. Dans Suikoden II, chaque personnage peut équiper jusqu’à trois runes, ouvrant encore plus de possibilités tactiques. Le système d’attaques combinées entre alliés liés par le récit ou par affinité est l’un des points forts : ces attaques spéciales sont puissantes, dynamiques et ne consomment aucun point de ressource, ce qui les rend à la fois spectaculaires et utiles.

Les duels ponctuels, en un contre un, proposent un système simplifié mais efficace, inspiré du pierre-feuille-ciseaux. Il faut anticiper les choix de l’adversaire à partir d’indices donnés dans les dialogues, ce qui rend chaque face-à-face tendu et narrativement marquant. Quant aux batailles à grande échelle, elles adoptent un format stratégique bien distinct. Dans Suikoden I, elles sont plutôt symboliques, tandis que dans le second jeu, elles prennent la forme d’un tactical-RPG léger, avec grille de déplacement, types d’unités et interactions spécifiques entre charge, magie et archers. Ces séquences, bien que plus rares, insufflent une dimension de guerre qui complète bien l’aventure personnelle des héros, et renforcent le souffle épique du récit.

Devenir chef de l’armée signifie gérer votre QG (château). Recruter les 108 Étoiles du Destin n’est pas qu’un défi de collectionneur ; cela transforme physiquement le château, ajoutant des étages, des quartiers et surtout des services essentiels (auberge, forge, magasin, mini-jeux, salles de conseil). Certains personnages sont recrutés automatiquement via l’histoire, d’autres nécessitent de remplir des quêtes spécifiques (parler, apporter un objet, vaincre un monstre, atteindre un point précis du scénario). Un indice visuel crucial : si un PNJ a un portrait lors du dialogue, il est probablement recrutable ! Cette mécanique est révolutionnaire pour l’époque et reste extrêmement satisfaisante.

Du bon… et du perfectible

Konami a intégré plusieurs améliorations de confort dans cette version HD, rendant l’expérience plus fluide sans trahir l’essence des jeux d’origine. Le choix entre trois niveaux de difficulté permet de personnaliser l’expérience, en facilitant l’accès aux néophytes ou en offrant un défi aux vétérans. La course automatique, activée dès le début, simplifie les phases d’exploration, même si l’absence d’une option pour inverser le fonctionnement (appuyer pour marcher plutôt que courir) peut frustrer certains. L’accélérateur de combats double la vitesse des animations, ce qui rend les phases de grinding bien moins pénibles, tandis que le mode combat automatique s’avère utile pour les affrontements mineurs, en laissant les personnages agir sans intervention manuelle.

Le journal de conversations est une autre très bonne idée, car il permet non seulement de revoir des dialogues clés, mais aussi de les marquer pour s’y référer plus tard, ce qui aide énormément à suivre les recrutements ou quêtes annexes. En revanche, la sauvegarde automatique, bien qu’actuelle, est mal gérée : elle ne s’active qu’à des moments spécifiques, comme avant certains boss, et non à l’entrée des villes ou donjons, ce qui la rend peu fiable comme point de reprise.

Sur le plan visuel, la mise à jour graphique est réussie. Les sprites et décors ont été nettoyés et affichent une haute définition qui conserve le cachet rétro d’origine. Les portraits des personnages, redessinés avec soin, modernisent l’apparence sans dénaturer l’identité visuelle. Les effets de superposition comme les brouillards et nuages sont bien intégrés, et la carte du monde se distingue par une présentation particulièrement élégante. Côté audio, les compositions emblématiques sont intactes, avec une clarté sonore accrue qui sublime l’ambiance et la nostalgie de l’univers.

Certains défauts persistent malgré la qualité du remaster. L’impossibilité de désactiver les combats aléatoires se fait particulièrement sentir, surtout pour les joueurs habitués à des standards modernes de confort. La sauvegarde automatique, bien que présente, reste peu fiable et ne peut être considérée comme une solution de secours viable. Il manque également une option de remappage des touches, ce qui limite l’accessibilité pour certains profils de joueurs. L’interface du premier Suikoden conserve une certaine lourdeur, notamment dans la gestion de l’équipement et des menus, nettement moins intuitive que celle de sa suite. Enfin, le rythme narratif du premier épisode peut paraître précipité : les événements s’enchaînent rapidement, parfois au détriment de leur impact émotionnel.

Côté contenu, la compilation propose deux aventures solides. Le premier Suikoden se termine en une vingtaine d’heures, ce qui reste court pour un JRPG, mais offre une progression dense. Le second épisode, quant à lui, atteint facilement les quarante heures, avec une narration plus maîtrisée et un monde plus étoffé. Recruter les 108 Étoiles du Destin dans chaque jeu, explorer les quêtes annexes et profiter de la liaison entre les deux volets (permettant, entre autres, de retrouver Tir dans le second opus) ajoute une dimension de rejouabilité et de richesse qui prolongera largement l’expérience pour les plus investis.

Un coup de jeune réussi

La remasterisation HD de Suikoden I&II est une franche réussite. Sans bouleverser l’esthétique d’origine, elle insuffle un vent de fraîcheur tout en respectant l’identité visuelle des jeux. Les sprites et les décors apparaissent plus nets que jamais, avec des couleurs éclatantes qui donnent une nouvelle vie aux environnements emblématiques de la série. Les portraits retravaillés des personnages apportent une touche de modernité appréciable, sans trahir le style de base. Les effets visuels, comme les légers voiles de brouillard, sont désormais mieux intégrés et participent à l’atmosphère générale. Enfin, la fluidité de l’ensemble est irréprochable, que ce soit en mode portable ou sur écran de télévision avec la Switch.

La version Nintendo Switch 2 de Suikoden I&II HD Remaster bénéficie de multiples améliorations techniques et correctifs qui viennent peaufiner l’expérience. D’un point de vue visuel, le remaster tourne désormais en 1440p à 60 images par seconde en mode docké et en 1080p/60fps en mode portable, offrant ainsi une fluidité et une netteté d’image supérieures à celles des versions précédentes. Cette édition corrige un grand nombre de bugs persistants, allant des plantages lors de certains combats, comme contre le Dragon Zombie dans Suikoden I, aux problèmes d’interface et de dépôt d’objets dans Suikoden II.

De nombreuses erreurs de traduction et incohérences ont été révisées, et des soucis audios récurrents ont également été corrigés, notamment des musiques jouant de manière inappropriée dans certaines zones. L’update introduit aussi une série de réglages de confort, comme la possibilité d’ajuster la vitesse de lecture de la musique en combat rapide, d’inverser la commande de course, ou encore d’activer/désactiver les sons de pas et la sauvegarde automatique.

L’interface du dépôt a été améliorée pour indiquer clairement si un objet est équipable et quels changements de statistiques il entraîne. On note aussi l’ajout de couleurs spécifiques pour distinguer les Étoiles du Destin temporairement absentes, facilitant ainsi le suivi de l’évolution du QG.

En revanche, cette version n’inclut aucune mise à niveau gratuite pour les possesseurs de la version Switch classique, et elle repose sur une Game-Key Card nécessitant une connexion internet pour télécharger le jeu, une décision qui pourrait refroidir certains collectionneurs.