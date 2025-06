Les usagers du métro londonien ont eu une drôle de surprise en découvrant une affiche géante pour Metroid Prime 4: Beyond à la station Oxford Circus. Le panneau publicitaire indique clairement que le jeu est disponible « Out Now », ce qui a semé le trouble parmi les fans et les passants.

À l’heure actuelle, Metroid Prime 4: Beyond n’a toujours pas de date de sortie précise, bien que Nintendo ait confirmé que le jeu est prévu pour 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2. L’affiche en question semble donc être une erreur manifeste, mais elle a suffi à relancer les spéculations autour d’une éventuelle sortie surprise ou shadowdrop.

Un porte-parole de Nintendo a rapidement clarifié la situation auprès de VGC en déclarant que le message était incorrect et que ni Metroid Prime 4: Beyond, ni son édition Switch 2 ne sont disponibles à l’achat. Cette publicité s’est en réalité glissée parmi une série de panneaux destinés à promouvoir les jeux Switch 2 à venir, dont Mario Kart World, qui affichait lui aussi par erreur le message « Out Now ».

D’après les observations, il s’agirait donc d’une simple bourde lors de la création des visuels publicitaires : un modèle aurait été copié sans retirer la mention de disponibilité immédiate. Néanmoins, la présence d’une telle publicité dans un emplacement aussi visible laisse espérer que Nintendo se prépare à communiquer prochainement sur la date de lancement de Metroid Prime 4: Beyond, un titre très attendu qui s’est fait discret depuis des années.