Plus tôt cette semaine, SEGA annonce aujourd’hui que la bande son de SHINOBI: Art of Vengeance, le futur jeu d’action et de plateformes en 2D, sera réalisé par les compositeurs légendaires Tiago « Tee » Lopes (Sonic Mania, Streets of Rage 4) et Yuzo Koshiro (The Revenge of Shinobi, Streets of Rage, Shenmue).

Pour célébrer cette annonce, le compositeur principal Tee Lopes a partagé un petit message à destination des fans, que vous pouvez retrouver ici. Restez connecté pour obtenir plus de détails sur le DJ set spécial SHINOBI de Tee, à venir en streaming.

Vous trouverez plus d'informations sur SHINOBI: Art of Vengeance ci-dessous.

À propos de Tiago “Tee” Lopes

Tiago “Tee” Lopes est un compositeur de musiques de jeux vidéo, arrangeur, producteur et sound designer américano-portugais. Il s’est d’abord fait remarquer avec ses remix des musiques de Sonic the Hedgehog sur YouTube, avant d’obtenir le poste de Lead Composer sur Sonic Mania™ en 2017. Parmi ses autres travaux figurent Streets of Rage™4, Sonic Origins™, Sonic Superstars™, Team Sonic Racing™, Sonic Frontiers™ et Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge™.

À propos de Yuzo Koshiro

Yuzo Koshiro est un compositeur japonais de musiques de jeux vidéo doublé d’un sound programmer. Koshiro-san a lancé sa carrière au début des années 80, s’imposant rapidement comme l’un des pionniers de la chiptune et de la musique de jeux vidéo avec son travail sur des titres tels que Streets of Rage™, Etrian Odyssey™ et Shenmue™. Koshiro est le compositeur en chef sur The Revenge of Shinobi™, sorti en 1989, et revient à la série avec SHINOBI: Art of Vengeance™.

À propos de SHINOBI: Art of Vengeance

Créé en collaboration avec Lizardcube, le studio derrière le fameux Streets of Rage 4, SHINOBI: Art of Vengeance suit l’histoire du héros culte, maître des arts martiaux ninja : Joe Musashi. De retour de ses aventures, il découvre son village en proie aux flammes, alors que les membres de son clan ont tous été pétrifiés. Joe part dans une quête épique afin d’assouvir sa soif de vengeance. Il devra affronter des hordes d’ennemis ainsi que des boss incroyables dans un monde magnifique illustré à la main. Avec de nombreux chemins à découvrir ou à déverrouiller et un gameplay aussi fluide qu’exaltant, SHINOBI: Art of Vengeance laisse les joueurs libres d’attaquer et de réagir aux situations comme ils le souhaitent, en leur proposant toujours plus de choses à découvrir.

SHINOBI: Art of Vengeance sera disponible le 29 août 2025. Vous pouvez le précommander sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam et sur Nintendo Switch avec le Nintendo eShop pour 29,99 EUR. Les fans qui précommandent le jeu en version numérique profiteront de 10 % de remise et recevront le costume d’arcade original et l’amulette du chasseur de fortune. Vous pouvez précommander l’édition Standard de SHINOBI: Art of Vengeance dans la région EMEA sur PlayStation 5, Nintendo Switch et PC.