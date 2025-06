« Je suis un développeur solo qui a transformé une passion pour les jeux vidéo en créant « Bearnard ». Ayant commencé dans le développement de logiciels au début des années 2000, et jouant aux jeux vidéo depuis l’enfance, j’ai toujours rêvé de créer mon propre jeu. En 2020, j’ai quitté mon emploi pour me concentrer sur un prototype de jeu, équilibrant travail et développement par la suite pour donner vie à ma vision. Maintenant que la sortie approche, c’est un rêve qui devient réalité. Peu importe le succès de Bearnard, j’ai atteint mon objectif, prouvant qu’avec passion et persévérance, les rêves peuvent devenir réalité. ». Ainsi a parlé Michal Wiklinski, l’unique développeur du jeu Bearnard. Nous qui jouons et testons des jeux, nous oublions parfois la passion et les sacrifices qui ont mené à la création d’un jeu. Mais nous avons aussi que parfois, malgré toute la bonne volonté du monde, le résultat n’est pas au rendez-vous. Alors, est-ce que tous les efforts consentis par Michal Wiklinski pour réaliser Bearnard en valaient la peine ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Bearnard des bois

Notre aventure démarre dans une paisible forêt. Notre héros, Bearnard, est un ours qui adore manger et dormir. Sa vie paisible va être chamboulée par la disparition de son père, Greyfurr. Celui-ci a laissé une lettre, disant que le monde est en danger et que seul Bearnard est capable de le sauver. C’est ainsi que Bearnard part à l’aventure avec son ami hibou Blue, à la recherche d’un arc légendaire dans le but de mettre fin aux plans machiavéliques un terrible sorcier.

L’histoire est assez classique donc nous n’avons rien à redire dessus. Il est en revanche à noter de nombreuses touches d’humour et de références geeks disséminées tout au long de notre aventure. Nous avons apprécié les références non dissimulées au Seigneur des Anneaux, souvent placées à bon escient.

Enfin, notre héros fainéant ne se prend pas au sérieux et cela a eu le don de nous faire sourire quelques fois.

Viser et tirer

Bearnard est un jeu de platefome 2D avec des énigmes à résoudre et des combats au tour par tour. Les énigmes ne sont pas souvent bien compliquées, mais certaines nous ont donné du fil à retordre malgré tout.

En ce qui concerne les combats, nous devons récupérer des cartes et les utiliser pour bénéficier de leur effet afin de remporter la victoire. Pour utiliser une carte, il faudra dépenser un certain nombre de points d’action.

Il existe 60 cartes différentes dont certaines, si elles sont utilisées l’une après l’autre, génèrent de puissants dégâts. De plus, nous pouvons également utiliser notre environnement pour arriver à nos fins. Par exemple, si nous faisons tomber un lustre sur un ennemi, celui-ci subira de gros dégâts à moindres frais pour notre héros.

Enfin, plus notre héros gagnera en expérience et plus ses capacités seront améliorées. À chaque montée de niveau, nous aurons la possibilité d’obtenir une amélioration de notre personnage (précision, vie maximum, esquive et agilité). Le plus souvent, nous améliorerons la précision de notre tir à l’arc, car au début, il n’est pas aisé de toucher la cible si nous sommes éloignés. En effet, nous devons tenir compte de la physique afin de mettre dans le mille. Ainsi, cela arrivera régulièrement de ne pas toucher d’ennemi. Mais heureusement, lors du tour suivant, notre visée est conservée, ce qui nous permet de réajuster sensiblement notre tir.

Un jeu tactique qui peut être contourné

Dans les faits, Bearnard est un jeu tactique avec des combats parfois assez ardus. Dans la pratique, cet aspect tactique peut être contourné. Nous avons souvent réussi à remporter une bataille en appliquant la même technique : tirer une flèche sur l’ennemi puis reculer de trois pas. En faisant cela, nous remportons généralement le combat, au prix de notre patience. C’est un peu dommage, car nous aurions aimé que le jeu arrive à perturber cette stratégie primitive, mais rien ne nous empêche de ne pas utiliser ce stratagème pour augmenter la difficulté du jeu.

Du travail bien fait

Michal Wiklinski, l’unique développeur du jeu, a soigné son ouvrage avec une bande son classique, mais tout de même très correcte. Il n’y a pas énormément de musiques différentes mais, chacune d’entre elles est adaptée à la situation.

Concernant les graphismes, le jeu est fortement inspiré des jeux rétro avec des pixels de qualité. Les 5 environnements différents que nous traversons sont sympathiques et bien colorés.

Enfin, à l’heure où nous écrivons ces lignes, Bearnard est au prix de 15€ sur le Nintendo eShop. Tout cela, pour une vingtaine d’heures de jeu environ.