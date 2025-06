Les fuites avaient vu juste, et malgré les inquiétudes évoquées par le réalisateur, aucun contrat n’a été compromis : SEGA vient d’officialiser son partenariat avec Nickelodeon pour Sonic Racing: CrossWorlds. Bob l’Éponge, les Tortues Ninja et Avatar: The Last Airbender rejoignent donc officiellement la course, mais préparez-vous à passer à la caisse : ces invités seront proposés sous forme de DLC payant ou via le Season Pass inclus dans l’édition Deluxe.

Présenté lors des Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2025, un nouveau trailer a révélé Bob l’Éponge et Patrick en pleine action, accompagnés d’un circuit inédit à Bikini Bottom et du célèbre Patty Wagon en guise de kart. Pour les Tortues Ninja et Avatar, aucun gameplay n’a encore été montré, mais la confirmation est là : ils feront bien partie des prochains contenus téléchargeables.

Ce partenariat avec Nickelodeon s’ajoute à un Season Pass déjà bien garni, où l’on retrouve notamment les personnages de Minecraft (Steve, Alex et le Creeper), des héros de Sonic Prime et encore deux collaborations surprises à dévoiler. Le pass comprendra non seulement des personnages et des véhicules, mais aussi des circuits thématiques selon les univers invités.

Sonic Racing: CrossWorlds est attendu sur Switch le 25 septembre 2025, tandis que la version Switch 2 arrivera un peu plus tard. Entre les personnages gratuits promis via des mises à jour (Joker, Kasuga Ichiban, Hatsune Miku) et ces DLC payants, la ligne entre contenu bonus et supplément de facturation s’annonce bien marquée sur la ligne de départ.