Plongez dans une aventure d’arcade massive de Maximum Entertainment

Maximum Entertainment est ravi d’annoncer que 100 in 1 Game Collection, une compilation massive de jeux d’arcade multi-genres, est maintenant disponible sur PC via Steam et Nintendo Switch, avec une promotion de lancement de -15%. Avec cent jeux réunis dans un pack chatoyant, les joueurs de tous âges peuvent profiter d’un divertissement sans fin, que ce soit en jouant seul ou en faisant équipe avec des amis en mode multi-joueurs.

En plus des version numériques, une édition physique pour Nintendo Switch est également disponible dès maintenant.

100 in 1 Game Collection combine un charme nostalgique avec un gameplay frais et amusant. Les fans d’action arcade classique y trouveront du plaisir à coup sûr, que ce soit avec des jeux de réflexion, d’action rapide, ou encore de stratégie. La collection comprend tous les jeux de 30 in 1 Game Collection, volumes 1 et 2, ainsi que 40 jeux inédits pour divertir les joueurs de nombreuses heures.

Rencontrez un casting de personnages originaux, incluant Magrat la sorcière, Harvey le poisson bizarre et Stéphanie la vache verte, alors qu’ils voyagent à travers un monde de défis amusants en évolution constante. Que vous visiez les meilleurs scores en mode multijoueur ou que vous amélioriez vos compétences en mode solo, il y a un quelque chose pour chaque joueur dans 100 in 1 Game Collection.