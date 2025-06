Les joueurs de Deltarune sur Nintendo Switch 2 et Switch peuvent dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour. Toby Fox a publié aujourd’hui la version 1.01, qui aligne les versions consoles avec le deuxième patch correctif déjà disponible sur PC. Ce correctif apporte de nombreuses améliorations pour les chapitres 3 et 4.

Voici la liste complète des modifications :

Chapitre 3 (Switch / Switch 2 : v.0.0.086)

Correction d’un crash courant dans une pièce contenant de nombreux écrans.

Correction d’un crash lorsqu’un certain boss tente d’invoquer des ennemis.

Correction d’un blocage après avoir parlé à un personnage en descendant d’un radeau.

Correction d’un gel de l’écran en utilisant les jumelles.

Suppression d’un message de débogage visible.

Correction d’un crash lorsqu’on ramasse de l’herbe et qu’on change de personnage au même moment (frame perfect).

Correction d’un passage où il était possible d’entrer par erreur dans une salle vide.

Revenir en arrière vers une énigme après avoir obtenu une armure spéciale ne fait plus planter le jeu.

Ajout d’un mécanisme de secours si aucun son ne sort lors des phases de jeu rythmique.

Correction d’un softlock qui pouvait téléporter le joueur dans la Green Room pendant un combat de boss final, rendant la progression impossible si la partie était sauvegardée (le correctif empêche désormais le bug, mais les sauvegardes déjà corrompues le resteront).

Correction d’un blocage où le radeau pouvait rester coincé dans un mur.

Correction d’un crash si le joueur perdait face au premier mini-boss avec un score de zéro.

Correction d’un problème d’affichage lié à une tuile noire.

Ajout d’un mécanisme de secours si une certaine vidéo ne s’affiche pas correctement.

Correction d’un bug lors de la réception d’une récompense pour avoir atteint le rang le plus élevé.

Après la défaite d’un certain boss, si l’inventaire est trop plein pour recevoir l’armure dans le coffre, un coffre sera placé dans la Green Room.

Correction d’un problème de continuité dans une scène spécifique sur Switch et Switch 2.

Chapitre 4 (Switch / Switch 2 : v.0.0.086)

Correction d’un problème où il fallait obligatoirement appuyer vers le haut pour sortir d’un cadeau, peu importe la configuration des touches.

Légère modification graphique dans une scène.

Correction d’un crash lors du chargement d’une sauvegarde provenant du chapitre 3.

Correction d’un crash pouvant survenir à la fin d’une zone.

Correction d’un bug qui pouvait bloquer le joueur dans un placard.

Ajout d’instructions pour clarifier une certaine action ACT sur Switch et Switch 2.

Correction d’un softlock qui nécessitait d’appuyer sur le bouton MENU pour continuer sur Switch et Switch 2.

DELTARUNE has now been patched on consoles. This brings them up to date with PC’s second hotfix patch.

We are aiming to release another bugfix patch for both consoles and PC next week. pic.twitter.com/haLvPr5oGc

— UNDERTALE / DELTARUNE (@UnderTale) June 23, 2025