Comme chaque semaine, l’eShop nord-américain de la Nintendo Switch propose un large éventail de réductions sur des jeux incontournables, des perles indépendantes et des collections cultes. Cette fois-ci, plusieurs titres affichent leurs prix les plus bas jamais vus, notamment Cat Quest 3, Dead by Daylight, ou encore des classiques de Capcom et Konami. Voici un tour d’horizon des offres les plus marquantes à ne pas manquer.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera. Parmi les centaines de réductions disponibles, plusieurs titres ressortent par la qualité de leur contenu et la pertinence de leur tarif.

Voici une sélection des offres les plus remarquables :

Les incontournables à petit prix

Les amateurs de jeux d’action et d’aventure peuvent se réjouir : Dead by Daylight est proposé à 10,50 $ au lieu de 29,99 $, une excellente occasion de (re)découvrir ce titre multijoueur asymétrique qui mêle tension et stratégie. Cat Quest 3, tout juste sorti, chute déjà à 11,99 $ (au lieu de 19,99 $), parfait pour les fans de RPG légers et colorés.

Autre incontournable, la série Ace Attorney profite aussi de promotions intéressantes :

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy : 24,99 $ (au lieu de 49,99 $)

: 24,99 $ (au lieu de 49,99 $) Ace Attorney Investigations Collection : 29,99 $ (au lieu de 39,99 $)

: 29,99 $ (au lieu de 39,99 $) Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 9,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Les joueurs nostalgiques peuvent également se tourner vers les collections Metal Gear Solid, toutes à 9,99 $ (au lieu de 19,99 $), ou encore Street Fighter 30th Anniversary Collection, proposé à 9,99 $ (au lieu de 29,99 $).

Des indés et pépites à prix cassé

Si vous cherchez des jeux indépendants de qualité à moindre coût, la sélection de la semaine est généreuse :

Blasphemous 2 : 14,99 $ (au lieu de 29,99 $)

: 14,99 $ (au lieu de 29,99 $) Brok the InvestiGator : 9,99 $ (au lieu de 24,99 $)

: 9,99 $ (au lieu de 24,99 $) Tinykin : 6,24 $ (au lieu de 24,99 $)

: 6,24 $ (au lieu de 24,99 $) Dementium: The Ward : 3,99 $ (au lieu de 19,99 $)

: 3,99 $ (au lieu de 19,99 $) Down in Bermuda : 1,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Les fans de roguelikes et d’action peuvent aussi se jeter sur Dead Cells à 12,49 $, ou encore sur Demon Turf à 12,49 $.

RPG et action : un festival de remises

Les amateurs de RPG et d’action-aventure ne sont pas oubliés :

Dragon’s Dogma : 4,99 $ (au lieu de 29,99 $)

: 4,99 $ (au lieu de 29,99 $) Monster Hunter Rise : 9,99 $ (au lieu de 39,99 $)

: 9,99 $ (au lieu de 39,99 $) Rune Factory 4 Special : 8,99 $ (au lieu de 29,99 $)

: 8,99 $ (au lieu de 29,99 $) Story of Seasons: A Wonderful Life : 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

: 19,99 $ (au lieu de 39,99 $) Ys Memoire: The Oath in Felghana : 20,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Des offres à ne pas rater

Quelques promotions étonnent par la générosité des remises :

The Sinking City : 4,99 $ (au lieu de 49,99 $)

: 4,99 $ (au lieu de 49,99 $) Yooka-Laylee and the Impossible Lair : 2,99 $ (au lieu de 29,99 $)

: 2,99 $ (au lieu de 29,99 $) Figment 1 + 2 : 2,37 $ (au lieu de 39,99 $)

: 2,37 $ (au lieu de 39,99 $) Far: Lone Sails : 1,99 $ (au lieu de 14,99 $)

À noter : Ces offres sont disponibles pour une durée limitée sur l’eShop américain. Il peut être intéressant d’utiliser des cartes eShop US ou un compte américain pour en profiter, si vous êtes hors des États-Unis.

La totale:

– Ace Attorney Investigations Collection – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Arranger: A Role-Playing Adventure – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $13.49 (prix de base: $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $17.99 (prix de base: $39.99)

– Backpack Hero – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Blasphemous 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Bloomtown: A Different Story – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Brawlout – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Brok the InvestiGator – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Card-en-Ciel – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Cat Quest 3 – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Clone Drone in the Danger Zone – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Corpse Party – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Cuisineer – $23.99 (prix de base: $29.99)

– Curious Expedition – $2.24 (prix de base: $14.99)

– Curious Expedition 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Dead by Daylight – $10.50 (prix de base: $29.99)

– Dead Cells – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Deemo – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Dementium: The Ward – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Demon Turf – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Doomsday Hunters – $6.65 (prix de base: $17.99)

– Down in Bermuda – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Dragon’s Dogma – $4.99 (prix de base: $29.99)

– Dragon Marked for Death – $5.99 (prix de base: $14.99)

– El Shaddai HD Remaster – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Far: Lone Sails – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Farmagia – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Fate/Extella: The Umbral Star – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Fate/Extella Link – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Figment 1 + 2 – $2.37 (prix de base: $39.99)

– Freedom Planet 2 – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Freshly Frosted – $5.87 (prix de base: $9.99)

– Front Mission 1st: Remake – $11.89 (prix de base: $34.99)

– Front Mission 2: Remake – $17.49 (prix de base: $34.99)

– Gal Guardians: Demon Purge – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Ghost Trick – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Graveyard Keeper – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Gunman Clive HD Collection – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Heroland – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Inkulinati – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Kaiju Wars – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Kamiko – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Knight Squad 2 – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Let’s Build a Zoo – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Lollipop Chainsaw Repop – $26.99 (prix de base: $44.99)

– Marble It Up Ultra – $12.89 (prix de base: $29.99)

– Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Mechstermination Force – $1.99 (prix de base: $11.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty Master Collection Version – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Metal Gear Solid 3: Snake Eater Master Collection Version – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Metal Gear Solid: Master Collection Version – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Stories – $19.99 (prix de base: $29.99)

– Moonstone Island – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Moving Out – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl 2 – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Night Slashers: Remake – $3.39 (prix de base: $9.99)

– Nobody Saves the World – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Oddworld: Soulstorm – $12.49 (prix de base: $49.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $13.59 (prix de base: $39.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Pode – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Potion Craft – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– River City: Rival Showdown – $12.49 (prix de base: $24.99)

– River City Melee Mach – $4.19 (prix de base: $13.99)

– River City Saga: Three Kingdoms – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Roundguard – $5.28 (prix de base: $19.99)

– Rugrats: Adventures in Gameland – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Rune Factory 4 Special – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Sail Forth – $11.95 (prix de base: $19.99)

– Sherlock Holmes: The Awakened – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – $3.89 (prix de base: $29.99)

– Sifu – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Story of Seasons: A Wonderful Life – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Summer in Mara – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Tchia – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – $14.99 (prix de base: $29.99)

– The Friends of Ringo Ishikawa – $7.49 (prix de base: $14.99)

– The Sinking City – $4.99 (prix de base: $49.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Tinykin – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Trine 4 – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Trine: Ultimate Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Ultra Street Fighter 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Voez – $10.00 (prix de base: $25.00)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Ys Memoire: The Oath in Felghana – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Yuppie Psycho – $6.66 (prix de base: $16.99)