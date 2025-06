Aujourd’hui, lors des Choice Awards 2025 de Nickelodeon, SEGA a annoncé une collaboration en jeu avec la marque pour son titre tant attendu Sonic Racing: CrossWorlds. À cette occasion, SEGA a diffusé une bande-annonce inédite présentant des personnages de l’univers Bob l’éponge en train de faire la course avec Sonic et ses amis. Les fans ont également pu découvrir un aperçu du nouveau véhicule et de la nouvelle piste sur le thème de Bob l’éponge, ainsi que du futur contenu Nickelodeon inspiré d’Avatar et des Tortues ninja.

En achetant l’édition Digital Deluxe de Sonic Racing: CrossWorlds, les fans pourront profiter du Season Pass qui inclut le contenu Nickelodeon ainsi que les personnages, véhicules et pistes de Minecraft récemment annoncés, mais aussi des personnages de la série à succès Sonic Prime sur Netflix et deux autres collaborations dont vous aurez bientôt des nouvelles. Plus d’informations à venir concernant le Season Pass et le contenu Nickelodeon !