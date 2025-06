Avec la sortie de la Nintendo Switch 2, les constructeurs d’accessoires proposent déjà des solutions pour les joueurs souhaitant un confort optimal en mode docké. PowerA, bien connu pour ses manettes officielles sous licence Nintendo, nous livre ici la Advantage Wired Controller, une alternative filaire qui mise sur la précision et la solidité, tout en restant accessible.

Design et ergonomie : plus compacte, mais bien pensée

La PowerA Advantage se distingue par un format légèrement plus compact que la Pro Controller officielle, avec une prise en main très naturelle. Son poids plume – un atout lors des longues sessions – permet de limiter la fatigue, même après plusieurs heures. Le plastique utilisé est de bonne qualité, sans effet « cheap », et la finition est impeccable, surtout sur les modèles décorés comme le Mushroom Kingdom, qui brille par ses couleurs pastel et ses détails charmants. Les fans de l’univers Mario y trouveront un objet aussi esthétique que fonctionnel.

La présence d’un câble USB-C détachable de 3 mètres (10 ft) offre une vraie liberté de mouvement : fini les câbles trop courts obligeant à jouer collé à l’écran. Un port jack 3,5 mm permet aussi de brancher un casque directement sur la manette, un détail pratique pour les joueurs en ligne.

Précision et réactivité : sticks à effet Hall au top

Le gros atout technique de cette manette réside dans ses sticks analogiques à effet Hall. Grâce à l’absence de contact direct (les capteurs magnétiques gèrent les mouvements), la précision est au rendez-vous et la fluidité des déplacements saute aux yeux dès les premières parties. Autre point fort : cette technologie évite le risque de drift, un fléau que les possesseurs de Joy-Con connaissent trop bien. En jeu, que ce soit pour ajuster finement une visée ou négocier un virage serré dans Mario Kart World, les sticks se montrent impeccables.

Les boutons principaux sont réactifs, sans la moindre latence perceptible. Les quatres boutons mappables situés à l’arrière se configurent à la volée et se révèlent très pratiques, notamment dans les jeux d’action où l’on jongle entre les commandes. Enfin, le fameux bouton C permet de lancer rapidement le GameChat, idéal pour ceux qui jouent en ligne avec un casque.

Quelques concessions à ce tarif

Proposée à 39,99 $, la Advantage Wired Controller fait l’impasse sur certaines fonctionnalités :

Pas de vibrations HD

Pas de gyroscope

Pas de NFC pour amiibo

Cela signifie qu’elle ne conviendra pas aux jeux qui exploitent ces options (ex. 1-2 Switch, Ring Fit Adventure). De plus, étant filaire, elle n’est pas compatible avec la Switch Lite, sauf si vous la jouez en mode docké via un adaptateur.

Caractéristiques principales

Connexion : filaire (USB-C, câble détachable 3 m / 10 ft)

filaire (USB-C, câble détachable 3 m / 10 ft) Sticks : analogiques à effet Hall (précision accrue, sans drift)

analogiques à effet Hall (précision accrue, sans drift) Boutons mappables : 2 boutons arrière configurables à la volée

2 boutons arrière configurables à la volée Bouton C : accès direct au GameChat

accès direct au GameChat Commandes audio : réglage volume, mute micro, modes EQ (Standard / Bass Boost / Immersive)

réglage volume, mute micro, modes EQ (Standard / Bass Boost / Immersive) Prise casque : jack 3,5 mm intégré

jack 3,5 mm intégré Design : plus court, plus léger qu’une Pro Controller, plusieurs coloris (ex. Mushroom Kingdom, Mario Time, Black)