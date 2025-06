Nintendo a officiellement confirmé la date de sortie de Drag x Drive via l’application Nintendo Today. Le jeu de sport en ligne en 3 contre 3 sera disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop dès le 14 août 2025. Il ne bénéficiera pas d’édition physique. Annoncé lors du Nintendo Switch 2 Direct plus tôt cette année, le titre avait initialement été prévu pour l’été 2025, sans date précise.

Drag x Drive (prononcé « Drag and Drive ») proposera une expérience sportive innovante, pensée pour exploiter au mieux les capacités des nouvelles manettes Joy-Con 2. Les joueurs devront tenir chaque Joy-Con 2 comme une souris d’ordinateur, ce qui leur permettra de contrôler leurs roues avec une grande précision et de se déplacer librement sur le terrain. Le concept repose sur un gameplay intuitif où les gestes des mains et des poignets déterminent les actions : lever un Joy-Con 2 pour simuler un lancer, glisser les deux manettes vers l’avant pour accélérer, ou encore effectuer des mouvements spécifiques pour tourner, réaliser des acrobaties ou marquer des dunks spectaculaires.

L’objectif est de proposer un nouveau genre de sport accessible et dynamique, où l’action se déroule en matchs en ligne à 3 contre 3. Que ce soit pour jouer avec des amis ou contre des adversaires du monde entier, Drag x Drive mise sur la convivialité et la compétition, avec une connexion Internet obligatoire et un abonnement au service en ligne Nintendo requis pour profiter des fonctionnalités multijoueur.

Nintendo promet un gameplay original qui devrait séduire les amateurs de jeux de sport et de compétitions rapides, grâce à l’utilisation des Joy-Con 2 de manière inédite. Les joueurs pourront ainsi avancer en glissant les manettes vers l’avant, tourner en ne poussant qu’une seule des deux, et lancer le ballon en effectuant un mouvement du poignet. Les arènes proposeront des half-pipes et d’autres éléments pour exécuter des figures et des tirs spéciaux.