Bonne nouvelle pour les amateurs de vitesse : Fast Fusion accueillera très bientôt sa nouvelle mise à jour majeure baptisée « Pure ». Le studio Shin’en Multimedia vient d’officialiser l’arrivée de la version 1.3 du jeu, déployée dès le 26 juin 2025 sur Nintendo Switch 2 via l’eShop.

Cette mise à jour gratuite promet de ravir les fans avec du contenu inédit et des améliorations techniques notables. Le principal ajout : le « Carbium Cup », un nouveau championnat comprenant trois circuits flambant neufs :

Alpine Trust

Sunahara Plains

Zenshoh Habitat

Ces circuits sont inspirés de pistes iconiques de FAST RMX, mais ils bénéficient désormais de nouveaux graphismes et de tracés repensés pour exploiter au mieux les mécaniques de Hyperjump, récemment introduites dans Fast Fusion.

Autre nouveauté phare : un mode de rendu « Pure », qui propose une image plus nette et précise sans recours à l’upscaling. Le jeu tourne ainsi en 1440p en mode docké et 1080p en portable, avec une résolution dynamique pour assurer fluidité et confort visuel.

Voici le détail complet des améliorations apportées par la mise à jour 1.3 :