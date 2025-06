Le jeu Grit & Valor: 1949 a désormais une date de sortie officielle. Ce titre de stratégie en temps réel roguelite au style dieselpunk sera disponible le 21 août 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam. Développé par le studio britannique Milky Tea et édité par Megabit, la nouvelle branche d’édition de Aonic, le jeu avait été annoncé l’an dernier avec une fenêtre générale pour 2025. C’est la première fois qu’une date précise est communiquée.

Dans cette uchronie alternative, l’Europe est tombée sous la coupe des forces de l’Axe grâce à leurs gigantesques robots de guerre. Les rares survivants ont fondé la Résistance et c’est à la tête de cette armée que le joueur devra mener une mission désespérée. Vous êtes chargé d’escorter un véhicule de commandement équipé d’une arme IEM jusqu’au cœur du territoire ennemi afin de neutraliser la Tour des machines, centre névralgique de production et de communication des forces de l’Axe. L’objectif : changer le cours de la Seconde Guerre mondiale en détruisant le QG des forces mécaniques ennemies.

Le gameplay de Grit & Valor: 1949 combine la tactique en temps réel, la progression roguelite et des combats intenses contre des boss. Chaque région traversée propose des défis inédits grâce à des terrains et des vagues d’ennemis générés de façon aléatoire. Les joueurs doivent prendre des décisions rapides, gérer l’escorte du véhicule de commandement, positionner leurs robots de manière stratégique et exploiter le terrain pour espérer survivre. Le jeu comprend quatre régions distinctes aux mécaniques propres, où la moindre erreur peut être fatale.

La personnalisation tient un rôle central dans l’expérience. Il est possible de configurer son escouade en sélectionnant soigneusement les pilotes et en améliorant les robots grâce aux ressources récupérées sur le champ de bataille. Le courage et les débris obtenus permettent de renforcer les compétences des pilotes et les capacités des machines, offrant ainsi de nouvelles options tactiques à chaque tentative. Avec son système de progression roguelite, Grit & Valor: 1949 promet des parties uniques et imprévisibles, où aucune mission ne se ressemble. Si le véhicule de commandement est détruit, il faudra retourner à la base, repenser sa stratégie et repartir au combat.

Selon Benjie Clarke, directeur général de l’édition mondiale chez Aonic, Grit & Valor: 1949 illustre parfaitement la vision de Megabit, qui souhaite soutenir des expériences originales et des studios talentueux comme Milky Tea. Kevin Campbell, producteur chez Milky Tea, souligne quant à lui la volonté de proposer un roguelite stratégique unique en combinant des éléments de tower defense et de tactique, transformés en un concept inédit.

Rendez-vous le 21 août 2025 pour découvrir ce mélange explosif de stratégie et d’action dans un univers dieselpunk survolté.