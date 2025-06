Bandai Namco et Engine Software ont officialisé la sortie de Little Nightmares Enhanced Edition sur Nintendo Switch 2. Ce remaster du jeu culte sera disponible dès le 10 octobre 2025, en même temps que Little Nightmares III. Développée par Supermassive Games, cette nouvelle version apportera de nombreuses améliorations techniques pour offrir une expérience plus immersive et plus terrifiante que jamais. Les joueurs auront le choix entre deux modes : un mode Performance permettant de jouer à 60 images par seconde avec une résolution dynamique jusqu’à 4K et un mode Beauté affichant une résolution native 4K à 30 images par seconde avec un Ray Tracing optimisé. Cette refonte ne se limite pas à la fluidité ou à la netteté de l’image : les reflets en Ray Tracing sur les surfaces brillantes, les ombres volumétriques plus précises, les particules interactives qui réagissent aux déplacements de Six et des ennemis ainsi qu’une bande-son 3D enrichie promettent de plonger le joueur dans une ambiance encore plus oppressante.

Dans Little Nightmares Enhanced Edition, vous incarnez Six, une petite fille prisonnière du Maw, un sinistre vaisseau métallique peuplé d’adultes grotesques et menaçants. Votre objectif : survivre et vous échapper sans tomber entre leurs griffes. Le jeu mise sur l’observation et la ruse. Armée d’un simple briquet, Six doit se faufiler dans des passages trop étroits pour les adultes, grimper aux meubles, éviter les résidents et parfois, se résoudre à fuir à toutes jambes pour sauver sa peau. L’atmosphère pesante du Maw, amplifiée par des effets visuels remaniés et un design sonore revisité, rend chaque instant plus intense. Il faudra faire preuve de prudence, car un seul faux pas peut attirer l’attention des résidents, bien décidés à ne laisser aucun enfant s’échapper.

En plus des améliorations graphiques et sonores, cette édition enrichie introduit de nouvelles aides pour rendre l’expérience plus accessible sans trahir l’esprit du jeu. Attention toutefois, les sauvegardes de la version originale ne sont pas compatibles avec cette édition améliorée. Avec plus de détails visuels, des effets de lumière plus réalistes et un framerate optimisé, Little Nightmares Enhanced Edition s’annonce comme la version ultime d’un classique du jeu d’horreur et de plateforme, prêt à faire frissonner les joueurs de la Switch 2 dès cet automne.