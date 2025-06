Les 13 et 14 septembre 2025, les fans de tous âges pourront plonger dans l’univers Pokémon et notamment la ville d’Illumis, localité phare du jeu vidéo Légendes Pokémon : Z-A, grâce à un office du tourisme et à une chasse aux tampons dans Pokémon GO, en amont de la sortie du jeu en octobre 2025

Aujourd’hui, The Pokémon Company International a annoncé la mise en place d’une expérience immersive physique et numérique destinée à toute la famille, en plein cœur de Paris, les 13 et 14 septembre 2025. Cette installation temporaire sera consacrée au phénomène de la Méga-Évolution, à l’occasion de la sortie prochaine des jeux vidéo Légendes Pokémon : Z-A et Légendes Pokémon : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition le 16 octobre 2025. Cette expérience Pokémon immersive sera la première en son genre à se tenir en France, et la chasse aux tampons dans Pokémon GO sera la toute première à avoir lieu en dehors du Japon, au sein et dans les environs du centre commercial Westfield Forum des Halles à Châtelet.

L’office du tourisme d’Illumis

​L’accès à l’office du tourisme d’Illumis à Westfield Forum des Halles sera gratuit et offrira une expérience conviviale autour des mécanismes de la Méga-Évolution. Outre les ressources d’apprentissage consacrées à ce phénomène, de nombreuses activités sont prévues, qui permettront au public de se lancer dans l’aventure de la Méga-Évolution. Ces activités seront révélées ultérieurement sur mega.pokemon.com/paris.

Une chasse aux tampons dans Pokémon GO

​Une chasse aux tampons sans frais exceptionnelle sera organisée dans l’application mobile à succès Pokémon GO. Les participantes et participants pourront emprunter un itinéraire pittoresque au cœur de Paris parsemé de chalets Pokémon dans lesquels récupérer des tampons uniques et de la Méga-Énergie. Cette Méga-Énergie leur servira à activer le pouvoir de la Méga-Évolution pour faire évoluer leur Salamèche en un Méga-Dracaufeu X ou un Méga-Dracaufeu Y dans Pokémon GO. Parue en 2016, Pokémon GO est l’application mobile culte dont le principe est de croiser et d’attraper des Pokémon dans le monde réel.