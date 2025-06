Vous avez quelques économies à dépenser ? Nintendo of America vient de lancer sa grande Summer Sale sur l’eShop, avec de nombreuses réductions sur les titres phares de la Nintendo Switch. Attention toutefois : la Switch 2 étant encore trop récente, elle ne bénéficie d’aucune promotion pour le moment. Les joueurs sur Switch « classique » peuvent en revanche se réjouir, avec des offres attractives sur des jeux incontournables.

Parmi les meilleures affaires de cette année, on retrouve l’excellent Super Mario Odyssey à 40 $, une belle occasion de redécouvrir les aventures du plombier moustachu aux quatre coins du monde. Les amateurs de RPG peuvent quant à eux foncer sur Persona 5 Royal, proposé à seulement 21 $, un prix très doux pour ce chef-d’œuvre du genre. Enfin, si vous êtes en quête d’adrénaline, Doom Eternal passe à 10 $, de quoi vous offrir des heures d’action intense à petit prix.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.