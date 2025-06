Soyez parmi les premiers à tester ces RPG entre le 3 et le 6 juillet !

NIS America, Inc. est fier d’annoncer que les toutes premières démos mondiales de Disgaea 7 Complete et The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon seront jouables à l’occasion de la Japan Expo, qui se tiendra à Paris, en France, du 3 au 6 juillet.

Ce sera la première opportunité pour le public d’essayer ces titres très attendus avant leur sortie officielle.

Disgaea 7 Complete sortira sur Nintendo Switch 2 à l’automne 2025, tandis que The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon arrivera en janvier 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. Des cadeaux exclusifs seront offerts aux visiteurs qui testeront les démos sur place.

Retournez à Hinomoto avec panache !

Pirilika, une démone richissime passionnée par le bushido, débarque dans les Mondes Infernaux de Hinomoto pour savourer leur culture unique et leur cuisine exquise. Mais à son arrivée, horreur ! Ses précieuses nouilles « sowba » et « you-don » ont été remplacées par… des pâtes ? Le coupable : le diabolique Demmodore Opener !

Décidée à sauver ses traditions culinaires bien-aimées, Pirilika fait équipe avec le guerrier errant Fuji pour remettre Hinomoto dans le droit chemin — à grands coups de baffes s’il le faut !

Une version ultime bourrée de nouveautés !

Cette édition comprend le jeu de base, tous les DLC précédemment sortis, ainsi que de toutes nouvelles fonctionnalités et du contenu inédit !

Préparez-vous à repousser vos limites avec des stats illimitées et des défis hors normes, dans cette version la plus ambitieuse de la série Disgaea à ce jour !

Caractéristiques

Enfin complet : découvrez la version définitive de Disgaea 7: Vows of the Virtueless, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Tous les DLC et bonus sont inclus !

Nostalgie des Netherworlds : rejoignez Fuji, Pirilika et toute l’équipe d’Hinomoto dans une toute nouvelle aventure qui vous fera revisiter les Netherworlds emblématiques des anciens Disgaea. Terminez cet épisode bonus pour débloquer le personnage ultime et éternel : Asagi !

Puissance illimitée : les défis tactiques loufoques de Disgaea 7 atteignent un tout autre niveau avec l’ajout de stats débridées, d’Armes Infernales libres d’utilisation, et du défi suprême de la série : Rakshasa Baal !

Van Arkride et les membres d’Arkride Solutions sont de retour pour une nouvelle mission où l’avenir du continent de Zemuria est en jeu. Alors que l’humanité se prépare à lancer sa toute première expédition spatiale, Van reçoit une mystérieuse invitation de Marduk pour participer à un exercice d’entraînement de haute technologie. Aux côtés de Rean Schwarzer, le Chevalier Cendré, et du père Kevin Graham, Van se retrouve entraîné dans une conspiration qui touche au plus profond des secrets de Zemuria.

Leurs chemins vont diverger, mais une question demeure :

Qu’est-ce qui se cache au-delà de l’horizon ?

Caractéristiques