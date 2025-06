Koei Tecmo a dévoilé la prochaine mise à jour gratuite de WARRIORS: Abyss, prévue pour le 4 juillet 2025. Intitulée Update 4: MASTER NINJA Characters, elle marque un nouvel événement dans l’Année du Ninja avec l’arrivée de personnages emblématiques de Ninja Gaiden. Les joueurs pourront incarner Ryu Hayabusa, Ayane, Rachel et Momiji. Ces héros sont déjà visibles en pleine action dans la bande-annonce officielle.

WARRIORS: Abyss renouvelle la formule des jeux Warriors en fusionnant l’action frénétique du 1 contre 1 000 avec des mécaniques de roguelite. Les niveaux et objets générés aléatoirement, les choix qui modifient la puissance des personnages et la variété des runs offrent une rejouabilité quasi infinie. À chaque partie, les joueurs sont invités à expérimenter de nouvelles stratégies tout en affrontant des vagues d’ennemis dans des combats spectaculaires.

L’un des piliers de ce gameplay est la possibilité de composer une équipe avec plus de 100 personnages uniques. En plus de votre héros principal, vous recrutez des alliés au fil des stages, que vous pouvez invoquer grâce à l’action Summoning Heroes. Ces alliés activent des Unique Tactics qui boostent toute votre équipe. Avec jusqu’à sept héros actifs et un choix parmi une centaine de combattants, le nombre de combinaisons stratégiques possibles dépasse les 16 milliards. De quoi bâtir un groupe vraiment unique et redéfinir votre style de combat à chaque tentative.

Le jeu plonge les joueurs dans les profondeurs de l’Enfer, un univers terrifiant composé d’environnements variés. Guidés par Enma, le Roi des Enfers, les héros doivent survivre face aux âmes damnées, des ennemis redoutables qui exigeront des échecs répétés avant de trouver la combinaison victorieuse de héros et d’objets. La progression repose autant sur l’amélioration des réflexes que sur la découverte de stratégies inédites au fil des parties.

Cette mise à jour apportera également des DLC cosmétiques. Ryu, Ayane, Rachel et Momiji pourront revêtir des tenues issues du Master Ninja Formal Costume Set et du Master Ninja Legacy Costume Set. Les joueurs auront ainsi de quoi personnaliser davantage leurs personnages favoris tout en affrontant les démons des profondeurs. La sortie de cette mise à jour gratuite est attendue avec impatience le 4 juillet 2025.