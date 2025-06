Arc System Works Co., Ltd. a le plaisir d’annoncer que Double Dragon Revive sortira également sur Nintendo Switch, en plus des consoles PlayStation®4 / PlayStation®5 / Xbox One / Xbox Series X|S / Steam / Epic Games, le 23 octobre 2025.

Ne manquez pas la bande-annonce d’introduction dévoilée aujourd’hui : elle vous plonge dans l’univers de la série Double Dragon, dévoile les techniques de combat, des mécaniques de jeu, et offre un aperçu explosif de l’action en coopération à deux joueurs — fidèle à l’esprit des beat’em up à défilement horizontal !

Découvrez, pour la première fois, le contenu des éditions :

Limited Edition Double Dragon Revive

Jeu complet

3 cartes de personnages

Tenues additionnelles

Deluxe Edition Double Dragon Revive

Jeu complet

3 cartes de personnages

Tenues additionnelles

OST digitale

Artbook digital

Steelbook

Artbook version physique

Poster

Double Dragon Revive sera disponible en physique sur Nintendo Switch, PlayStation®5, Xbox Series X|S, et en version numérique sur Nintendo Switch, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam et Epic Games le 23 octobre 2025.