Arc System Works Co., Ltd. est heureux de dévoiler l’ensemble des annonces présentées lors du “ARC SYSTEM WORKS SHOWCASE”, diffusé le vendredi 27 juin 2025 à 03h00 (heure française). Ce programme spécial a mis en lumière les actualités phares du studio, notamment plusieurs nouveaux titres ainsi qu’un message exclusif de Daisuke Ishiwatari concernant son tout nouveau projet : « DAMON and BABY. » Pour celles et ceux qui auraient manqué la diffusion en direct, le replay complet est dès à présent disponible sur la chaîne YouTube officielle d’Arc System Works Europe.

Dear me, I was… « Dear me, I was… » est une aventure interactive qui invite les joueurs à découvrir une histoire poignante, portée par des visuels saisissants mêlant aquarelle, signée Taisuke Kanasaki, et rotoscopie. Le jeu suit le parcours intime d’une femme, à travers ses joies, ses douleurs, et ses liens avec des personnages inoubliables qui marqueront aussi bien les esprits que les cœurs.

Fiche produit — Dear me, I was… Titre : Dear me, I was…

Dear me, I was… Date de sortie : Été 2025

Été 2025 Plateforme : Nintendo Switch 2 Disponible uniquement en version digitale

Nintendo Switch 2 Site officiel : https://www.arcsystemworks.jp/dearme/en/

https://www.arcsystemworks.jp/dearme/en/ Droits d’auteur : © ARC SYSTEM WORKS

Double Dragon Revive

Le chef-d’œuvre du beat ’em up revient à la vie dans l’ère moderne. Le classique emblématique du jeu d’action Double Dragon, qui a marqué toute une génération de joueurs dans les salles d’arcade, revient dans une version entièrement modernisée : Double Dragon Revive. Ce nouvel opus réinvente l’expérience du beat ’em up en s’appuyant sur l’expertise d’Arc System Works dans le développement de jeux de combat, pour proposer un gameplay nerveux et résolument moderne. Un tout nouveau trailer a été dévoilé lors du ARC SYSTEM WORKS SHOWCASE, découvrez le dès maintenant ! Fiche produit — Double Dragon Revive Titre : Double Dragon Revive

Double Dragon Revive Date de sortie : 23 octobre 2025

23 octobre 2025 Plateformes : PlayStation 4 / PlayStation 5 Nintendo Switch Steam Epic Games Xbox One / Series X|S

Site officiel : https://www.arcsystemworks.fr/games/double-dragon-revive/

https://www.arcsystemworks.fr/games/double-dragon-revive/ Droits d’auteur : © ARC SYSTEM WORKS

ABSOLUM Le nouveau souffle de l’action-fantasy, entre rogue-like et beat’em up

Par l’équipe qui a redéfini le genre de l’action en 2D, ABSOLUM propose une expérience unique mêlant combat exigeant, éléments roguelike et univers fantasy classique. Explorez le monde de Talam dans une aventure immersive, portée par une direction artistique soignée et une jouabilité nerveuse. “FROM THE DESTRUCTION, NEW HEROES RISE” Découvrez le premier teaser dès maintenant ! Fiche produit — ABSOLUM Titre : ABSOLUM

ABSOLUM Date de sortie : 2025

2025 Plateformes : PlayStation®4 PlayStation®5 Nintendo Switch™ Steam®

Site officiel : à venir

à venir Steam : Page officielle

Page officielle Droits d’auteur : © 2025 Absolum, un jeu développé par Supamonks, Guard Crush et Dotemu, publié par Arc System Works. Absolum, Dotemu et leurs logos respectifs sont des marques déposées ou en cours d’enregistrement. Tous les autres noms ou logos mentionnés appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Tous droits réservés.

DEMONS’ NIGHT FEVER Méchanceté, vols, enlèvements, pillages… Bienvenue dans un monde où le « Mal » règne et où tout est permis.

Le héros de cette histoire, Kyoshiro, est un adolescent désabusé qui déteste le monde. Sa vie bascule lorsqu’il fait la rencontre d’un dieu autoproclamé du mal… privé de ses pouvoirs. Ensemble, ils vont faire équipe pour renverser les règles et embrasser la noirceur. Les joueurs pourront voler, capturer, éliminez, et montrer de quoi ils sont capables. DEMONS’ NIGHT FEVER est un « Raising Speedrunning Simulation RPG » basé sur le concept : « Accepter d’être le méchant ». Un jeu à contre-courant, porté par une direction artistique singulière et une approche narrative décalée. Ce projet est produit par Sohei Niikawa (Disgaea), qui a travaillé sur de nombreux RPG de simulation populaires, avec des illustrations signées Yuji Himukai (Etrian Odyssey) et une bande-son composée par Tatsuya Yano (Disgaea, Atelier). Comme le jeu l’indique : « Ennemis ? Alliés ? Tuez, tuez, tuez ! Plus vous mourez, plus vous devenez fort ! », ce titre atypique invite les joueurs à se déchaîner sans retenue. Découvrez le teaser dès maintenant ! Fiche produit — DEMONS’ NIGHT FEVER Titre du jeu : DEMONS’ NIGHT FEVER

: DEMONS’ NIGHT FEVER Date de sortie : 2026

: 2026 Plateformes : À confirmer

: À confirmer Site officiel : https://www.arcsystemworks.jp/demonsnightfever/ ©

: https://www.arcsystemworks.jp/demonsnightfever/ Droits d’auteur : SuperNiche LLC. Développé par Drecom Co., Ltd. Sous licence et publié par ARC SYSTEM WORKS.

Bubble Bobble SUGAR DUNGEONS La célèbre série de jeux d’action à bulles signée TAITO, Bubble Bobble, revient dans un tout nouvel opus !

Intitulé Bubble Bobble SUGAR DUNGEONS, ce nouveau titre promet Une toute nouvelle expérience Bubble Bobble avec plus de quêtes, plus de puissance ! » Le joueur retrouvera Bub, le dragon cracheur de bulles, dans une grande aventure à travers des donjons « sucrés » aux environnements évolutifs. À chaque exploration, les donjons se transforment, offrant un défi renouvelé. Il faudra capturer les ennemis avec des bulles, puis les faire éclater à l’aide des cornes et piques du personnage. L’environnement jouera aussi un rôle clé : le vent permettra de chevaucher les bulles pour atteindre de nouveaux trésors. Bub pourra améliorer ses compétences au fil de l’aventure, rendant les explorations plus stratégiques et plus profondes. Découvrez le teaser dès maintenant ! Fiche produit — Bubble Bobble SUGAR DUNGEONS Titre du jeu : Bubble Bobble SUGAR DUNGEONS

: Bubble Bobble SUGAR DUNGEONS Date de sortie : Japon (Nintendo Switch™ / PlayStation®5) : 2026 Steam / Europe & Asie (Nintendo Switch™ / PlayStation®5) : 27 novembre 2025.

: Plateformes : Nintendo Switch™ : TBD PlayStation®5 Steam®

: Droits d’auteur : © TAITO CORPORATION / Published by ARC SYSTEM WORKS

HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT

HUNTER×HUNTER débarque avec son premier vrai jeu de combat ! HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT propose un jeu de combat en équipe 3 contre 3, où la synergie entre les personnages et la composition des équipes jouent un rôle majeur dans les affrontements. Les joueurs peuvent viser la victoire avec l’équipe qui leur correspond le mieux, en maintenant simplement le bouton Rush enfoncé et en appuyant rapidement sur les touches pour réaliser des combos impressionnants. Le mode en ligne, équipé du Rollback Netcode, permet de rivaliser avec d’autres joueurs. Le rang évolue en fonction des points obtenus, avec pour objectif d’atteindre le rang de Chasseur 3 étoiles. Les joueurs peuvent aussi miser leurs cartes G.I. pour compléter leur poche. Le jeu offre également un mode solo face à l’IA, où les joueurs peuvent revivre des scènes cultes de la série. Certains niveaux font office de tutoriels, permettant d’apprendre les bases du gameplay. Découvrez le teaser dès maintenant ! Fiche produit – HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT Titre du jeu : HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT

: HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT Date de sortie : 17 juillet 2025

: 17 juillet 2025 Plateformes : Nintendo Switch™ PlayStation®5 Steam®

: Site officiel : hunterhunter-ni.bushiroadgames.com

: hunterhunter-ni.bushiroadgames.com Droits d’auteur : © P1998-2025 © V・N・M © bushiroad

Published by ARC SYSTEM WORKS

UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes Le 3 juillet 2025, le troisième personnage DLC, Izumi, sera jouable lors de l’Anime Expo à Los Angeles. Les visiteurs de l’Anime Expo sont invités à découvrir et tester Izumi en avant-première.

Infos produit – UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes Titre du jeu : UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes

UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes Date de sortie : Disponible dès maintenant

Disponible dès maintenant Plateformes : Nintendo Switch™ PlayStation®5 Steam®

Site officiel : https://www.arcsystemworks.fr/games/under-night-in-birth-ii/

https://www.arcsystemworks.fr/games/under-night-in-birth-ii/ Droits d’auteur : © FRENCH-BREAD / ARC SYSTEM WORKS