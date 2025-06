L’adrénaline monte d’un cran dans Asphalt Legends UNITE avec l’arrivée de la redoutable Nissan Z GT4, disponible dès maintenant via un événement spécial à durée limitée. Cette collaboration entre Gameloft et Nissan s’inscrit dans les festivités du 40e anniversaire de la division Nismo, et permet aux joueurs de mettre la main sur une livrée exclusive pensée pour ce bolide d’exception.

Conçue pour la compétition, la Nissan Z GT4 est la version ultime de la sportive iconique. Dans Asphalt, elle vient enrichir un garage déjà prestigieux, en s’insérant parfaitement dans l’univers ultra-compétitif du jeu, désormais dopé par le crossplay et de nouveaux modes de jeu nerveux et stratégiques.

Un événement spécial pour une voiture d’exception

L’événement en cours permet de tester les performances de la Nissan Z GT4 dans des défis inédits. Avec sa livrée unique et ses caractéristiques de GT, elle promet des sensations de conduite percutantes, dignes des circuits professionnels.

Mais ce n’est pas tout : cette mise à jour majeure de Asphalt Legends UNITE va bien au-delà d’un simple ajout de voiture. Elle propulse le jeu vers une nouvelle ère.

Un multijoueur repensé et une expérience encore plus spectaculaire

Grâce à l’activation du crossplay, les joueurs peuvent désormais affronter ou coopérer avec leurs amis quelle que soit la plateforme. Le mode multijoueur compétitif gagne en intensité, mais c’est surtout le nouveau mode coopératif qui attire l’attention : un 5v3 à haute tension, où l’on choisit son camp entre les membres de la sécurité et les pilotes du Syndicat. Course-poursuite explosive, stratégie d’équipe et frissons garantis.

Un garage modernisé et une progression renouvelée

Le garage, véritable cœur du jeu, bénéficie d’un lifting complet. Plus moderne, plus clair, il permet de mieux mettre en valeur les véhicules prestigieux de votre collection. De plus, une nouvelle limite de niveau du garage pousse les vétérans à viser toujours plus haut.

Enfin, les améliorations techniques sous le capot permettent de sublimer l’expérience visuelle avec un nouveau moteur graphique, des effets lumineux dynamiques et un rendu encore plus réaliste sur les circuits comme en ville.