Les amateurs de jeux SEGA et Atlus ont de quoi se réjouir en ce mois de juin 2025. Une grande vague de promotions vient de déferler sur le Nintendo eShop, proposant des réductions records sur plus de cinquante jeux Nintendo Switch. Parmi les titres les plus marquants de cette offre limitée, on retrouve Sonic Colors: Ultimate, Yakuza: Kiwami ou encore Unicorn Overlord, tous proposés à leur prix le plus bas jamais enregistré sur la plateforme.

Qu’il s’agisse de JRPG emblématiques, de jeux de plateforme cultes ou d’expériences plus originales, cette sélection couvre plusieurs générations de classiques SEGA et Atlus, avec des remasters, des jeux récents ou encore des titres plus rétro issus de la collection SEGA Ages. L’occasion idéale de compléter sa collection ou de découvrir des pépites à petit prix.

Voici quelques exemples de jeux en promotion :