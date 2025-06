Bandai Namco a officiellement confirmé la tenue de son Summer Showcase 2025 le 2 juillet prochain. L’événement en ligne sera diffusé à 12h (heure du Pacifique), soit 21h en France, et promet de nombreuses annonces et mises à jour autour des projets actuels et à venir de l’éditeur japonais.

L’un des moments forts de cette présentation sera sans aucun doute la révélation d’un nouveau jeu basé sur l’univers populaire de My Hero Academia, teasé spécialement pour l’événement. Aucun détail supplémentaire n’a filtré, mais il s’agira vraisemblablement d’une production inédite et ambitieuse dans la lignée des précédents titres issus de la licence.

Le showcase couvrira également une sélection impressionnante de jeux très attendus, dont Towa and the Guardians of the Sacred Tree, Digimon Story: Time Stranger, Code Vein II, The Blood of Dawnwalker, Death Note: Killer Within, Everybody’s Golf: Hot Shots, Little Nightmares III, PATAPON 1+2 REPLAY, Shadow Labyrinth, Super Robot Wars Y et Tekken 8.