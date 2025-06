Digital Foundry, connu pour son exigence technique et sa minutie dans l’analyse des performances vidéoludiques, s’est penché sur les améliorations gratuites offertes à certains jeux Nintendo Switch lorsqu’ils sont joués sur la nouvelle Nintendo Switch 2. Et le résultat est sans appel : les titres testés, parmi lesquels The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Super Mario Odyssey, Splatoon 3 ou encore Bowser’s Fury, bénéficient de gains notables en fluidité et en résolution. Voici un tour d’horizon détaillé de leurs impressions.

Commençons par les deux titres de la franchise Zelda : Link’s Awakening et Echoes of Wisdom. Ces jeux souffraient auparavant de variations de framerate, oscillant entre 30 et 60 images par seconde selon les zones. Sur Switch 2, ces problèmes disparaissent totalement : les deux jeux tournent désormais à un 60 fps constant, aussi bien en mode portable qu’en mode docké. En parallèle, la résolution passe de 720p à jusqu’à 1620p en mode télé, et atteint un 1080p natif en portable contre environ 570-600p auparavant. Le tout donne une impression de remaster gratuit, même si la profondeur de champ typique semble avoir été réduite, probablement non adaptée à la nouvelle résolution.

Super Mario Odyssey, l’un des titres phares du lancement de la première Switch, voit lui aussi ses performances rehaussées. La résolution passe d’un 900p dynamique à un 1800p dynamique en mode docké, rendant le jeu parfaitement adapté à un affichage 4K. Certains éléments d’interface s’affichent même en 4K natif. Les chutes de framerate, notamment à New Donk City, ne sont plus qu’un lointain souvenir, et les animations jadis saccadées à distance sont désormais toutes fluides à 60 fps. En mode portable, l’ancien affichage entrelacé (640×720 doublé) est remplacé par un 1080p natif net, sans artifice. Le gameplay n’a pas pris une ride, et le confort visuel décuplé rend cette version idéale pour une première découverte ou une redécouverte.

Autre duo marquant : Super Mario 3D World et Bowser’s Fury. Le premier voit sa résolution évoluer d’un 1080p dynamique à un 1800p dynamique en mode docké, et de 720p à 1080p en portable, tout en conservant un framerate de 60 images par seconde. Bowser’s Fury, plus exigeant techniquement, passe quant à lui de 720p à 1800p dynamique en télé, avec une fluidité enfin constante à 60 fps. En portable, la transformation est encore plus impressionnante : le jeu était auparavant bloqué à 30 fps, il atteint désormais les 60 fps complets, avec un affichage en 1080p. Les temps de chargement sont aussi largement réduits, jusqu’à 50 % dans certains cas.

Splatoon 3 n’avait pas été initialement annoncé comme profitant d’un patch gratuit pour Switch 2, mais il bénéficie pourtant d’un sérieux coup de fouet technique. La résolution passe d’un 1080p dynamique à un 4K dynamique en mode docké. Le hub central, limité auparavant à 30 fps, tourne désormais à 60 fps, tout comme les autres portions du jeu. En portable, la hausse est plus discrète mais bien présente : de 720p60 à 1080p60.

Du côté de Captain Toad: Treasure Tracker, les améliorations sont plus modestes mais bienvenues. Le jeu passe de 1080p à 1440p en docké, avec une image légèrement plus douce, sans aliasing marqué. En portable, le boost va logiquement de 720p à 1080p, avec un framerate solide à 60 images par seconde.

Enfin, New Super Mario Bros U représente probablement l’upgrade la moins impressionnante du lot. Sur le papier, passer de 1080p à la 4K native à 60 fps paraît alléchant, mais le style artistique plat et générique du titre ne bénéficie guère de ce bond en définition. Digital Foundry évoque même la possibilité de proposer un mode 120 fps, qui aurait davantage tiré parti du nouveau hardware. Quant au HDR, il se contente d’un simple « conteneur HDR » avec ajustement de luminosité, sans réelle gestion étendue de la dynamique d’image.

Au-delà de ces exemples précis, le constat général est très encourageant. La Switch 2 déploie sa puissance supplémentaire — processeur plus rapide, GPU bien plus robuste — pour offrir des améliorations substantielles sans intervention du joueur : framerate stabilisé, affichage boosté, temps de chargement réduits. En mode portable, tous les jeux testés exploitent pleinement la nouvelle résolution native 1080p de l’écran, tandis qu’en docké, l’approche brute — sans DLSS — permet une présentation soignée sur des téléviseurs 4K.

Ces mises à jour gratuites montrent clairement l’intérêt de redécouvrir les meilleurs jeux de la Switch première génération sur la nouvelle console. Si Nintendo propose aussi des éditions payantes optimisées pour Switch 2, ces patchs gratuits viennent récompenser les joueurs fidèles. Digital Foundry espère maintenant voir des améliorations similaires pour des titres comme Kirby Star Allies, Mario & Luigi: Brothership ou encore Xenoblade Chronicles. En attendant, les jeux déjà mis à jour valent amplement le détour.