Les fans de Disney Speedstorm peuvent se réjouir : le jeu de course free-to-play coloré va bénéficier d’une importante mise à jour dédiée à la Nintendo Switch 2. Annoncée en amont du lancement de la nouvelle saison, cette mise à jour technique offrira des améliorations notables sur le plan visuel et de la fluidité.

Grâce à la puissance accrue de la Nintendo Switch 2, Disney Speedstorm pourra désormais tourner en 60 images par seconde, doublant ainsi le précédent plafond de 30 fps. Côté résolution, le jeu atteindra 1080p en mode portable et jusqu’à 1440p lorsqu’il est docké, promettant ainsi une clarté d’image bien supérieure pour les courses endiablées à travers les circuits inspirés des univers Disney et Pixar.

Mais ce n’est pas tout : les développeurs annoncent également une série de bonnes surprises graphiques exclusives à cette version Switch 2, incluant des ombres plus détaillées, un meilleur anti-aliasing, ainsi qu’une qualité de shaders rehaussée, le tout dans le but d’ajouter encore plus de brillance et de finesse visuelle à chaque tracé.

Voici ce que l’équipe du jeu a déclaré dans son message adressé à la communauté :