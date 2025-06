La sortie d’Elden Ring: Tarnished Edition sur Nintendo Switch 2 semble se rapprocher à grands pas. Le très attendu portage du chef-d’œuvre de FromSoftware a en effet été classé par l’ESRB, l’organisme de classification nord-américain, une étape décisive qui précède généralement de peu l’annonce d’une date de sortie officielle. Sans surprise, le jeu a reçu la classification M pour Mature, en raison de sa violence graphique et de ses thématiques sombres.

Pour le moment, aucune date de lancement n’a encore été dévoilée, mais cette nouvelle classification suggère que les préparatifs sont en bonne voie et que l’attente pourrait bientôt toucher à sa fin. Les regards sont désormais tournés vers le Bandai Namco Summer Showcase, prévu pour ce mercredi, qui pourrait être l’occasion idéale pour révéler enfin quand les joueurs Nintendo pourront se plonger dans l’univers vaste et impitoyable de l’Entre-terre.

Elden Ring: Tarnished Edition sur Nintendo Switch 2 promet une expérience équivalente à celle des autres plateformes, adaptée pour tirer parti des capacités de la nouvelle console de Nintendo. Reste à savoir si cette version inclura d’emblée le contenu additionnel de Shadow of the Erdtree, ou si celui-ci sera proposé séparément. Quoi qu’il en soit, cette édition pourrait marquer un tournant important pour les fans de RPG en monde ouvert sur console portable.