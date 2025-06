Alors que sa sortie approche à grands pas, Victory Road revient sur le devant de la scène avec une toute nouvelle bande-annonce animée pleine d’intensité et d’émotion. Cette vidéo promotionnelle met en lumière l’univers du jeu à travers une animation soignée, accompagnée d’un thème musical de fin interprété par la chanteuse Hinano Iwasaki, connue pour sa voix douce et poignante. Ce nouveau morceau renforce l’impact émotionnel de la bande-annonce tout en donnant un aperçu de l’ambiance narrative du titre.

Prévu pour le 21 août 2025, Victory Road débarquera sur un large éventail de plateformes, dont le PC, la PS4, la PS5, la Xbox Series, la Nintendo Switch et la Switch 2. Développé comme un jeu de sport et d’histoire aux allures de simulation réaliste, le jeu propose aux joueurs d’incarner un jeune athlète en quête de grandeur dans le monde de la boxe, en s’entraînant, en affrontant des rivaux coriaces et en gravissant les échelons du succès.

La bande-annonce ne se contente pas de présenter le style visuel du jeu : elle insiste également sur la dimension narrative et humaine de l’aventure, avec des thèmes tels que la persévérance, la passion et le dépassement de soi. La chanson de fin signée Hinano Iwasaki vient ainsi souligner cette approche dramatique et introspective, offrant un aperçu des émotions que le jeu entend susciter.