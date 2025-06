Le charmant jeu d’aventure The Plucky Squire s’apprête à relever la barre avec l’annonce d’une mise à jour majeure baptisée « Challenge ». Cette mise à jour ambitieuse arrivera prochainement sur Nintendo Switch, même si une date précise de déploiement n’a pas encore été communiquée. Pour les joueurs en quête de difficulté, elle introduit plusieurs nouveautés substantielles, notamment un tout nouveau mode de jeu, des ennemis inédits et un mode « Iron Squire » impitoyable avec mort permanente.

Au cœur de cette mise à jour se trouve le Challenge Mode, pensé pour tester les réflexes, la stratégie et la persévérance des joueurs. Il s’agit d’une version nettement plus difficile de l’aventure avec de nouveaux ennemis, des boss renforcés, des mini-jeux plus corsés, et quelques modifications dans la disposition des niveaux. Les pages contenant des combats ont été retravaillées, tout comme les niveaux à défilement horizontal, désormais dotés de nouvelles configurations.

Autre nouveauté de taille : Iron Squire Mode, un mode extrême sans seconde chance. Si le joueur meurt, sa sauvegarde est supprimée, déclenchant un écran de « Game Over » exclusif, que ce soit dans les séquences sur le bureau ou dans le livre.

La mise à jour ajoute également plusieurs variantes d’ennemis, incluant des gobelins explosifs, des versions métalliques indestructibles, ou encore un nouveau golem de pierre qui fait son apparition dès le chapitre 2. Des ennemis brillants imprégnés de métamagie font également leur entrée dans les deux types de niveaux, avec de nouveaux effets visuels et comportements.

Côté mini-jeux, pratiquement tous ont été modifiés pour offrir des versions plus complexes. De nouvelles mécaniques et ennemis y ont été intégrés, comme des projectiles inédits ou des insectes fantômes. Seuls quelques mini-jeux, dont le jeu de cartes et la pêche, conservent leur difficulté d’origine.

Pour accompagner ces nouveautés, cinq nouveaux succès ont été intégrés, récompensant notamment l’accomplissement complet du mode Challenge ou la progression en mode Iron Squire jusqu’au personnage d’Artia.

Enfin, la mise à jour introduit une fonction de défilement rapide des dialogues, activée en maintenant le bouton X, permettant ainsi aux joueurs de passer les textes plus rapidement sans avoir à marteler les touches.