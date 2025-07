Nicalis, Studio Saizensen et Success Corp viennent d’annoncer la sortie mondiale de Cats Away sur Nintendo Switch. Déjà connu au Japon sous le nom Buccanyar, ce jeu de stratégie maritime en temps réel sera disponible en téléchargement le 10 juillet 2025.

Dans Cats Away, les joueurs prennent le commandement d’un navire en pleine exploration périlleuse et fantastique. Leur mission : gérer les ressources et donner des ordres à un équipage exclusivement composé de chats, tout en affrontant des menaces maritimes croissantes. À travers les mers, ils devront manœuvrer le navire en temps réel, s’adapter aux tactiques ennemies et tirer profit de la position pour retourner les combats à leur avantage.

En dehors des batailles, les joueurs pourront accoster dans des ports lointains pour améliorer l’armement, découvrir de nouvelles compétences, recruter de nouveaux matelots félins et débloquer des routes vers des territoires encore inexplorés. Des missions secondaires permettront aussi de gagner du trésor et de faire progresser les personnages et leur navire.

Le scénario suit les péripéties de trois sœurs marines, Kanna, Lilia et Alicia, accompagnées de leurs fidèles compagnons à moustaches. Ensemble, ils se lancent dans une odyssée navale impliquant des guildes pirates, une mystérieuse organisation anti-chats, des sortilèges anciens et même des monstres marins mutants. Le capitaine actif influe directement sur les commandes accessibles durant les affrontements, chaque sœur disposant de ses propres compétences et forces.

Le jeu offre une grande variété de gameplay et de contenu. On pourra recruter jusqu’à 60 races de chats différentes, chacun ayant un rôle bien précis à bord : canonnier, mécanicien, pilote de drone naval ou encore médecin de bord. Plus de 150 armes uniques sont disponibles, allant des catapultes aux canons laser, en passant par les torpilles et mitrailleuses. Il est aussi possible de personnaliser les navires et de débloquer des unités télécommandées comme des sous-marins ou des dirigeables.

Le mode histoire promet plus de 30 heures de jeu en solo, mais une fois terminé, les joueurs pourront débloquer un mode en ligne compétitif. Dans celui-ci, les capitaines félins rejoignent une guilde et participent à des batailles de territoire appelées Gate Battles, dans l’objectif ultime de devenir le Roi des Pirates.

Enfin, les amateurs de références cultes pourront aussi débloquer des chats spéciaux inspirés de personnages célèbres issus d’autres jeux de Studio Saizensen, tels qu’Umihara Kawase, Cotton ou encore Ria.