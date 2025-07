Donkey Kong Bananza arrive le 17 juillet 2025 sur Nintendo Switch 2 (sur l’eShop, comme en physique) ! En attendant, nous avons eu l’immense privilège de tester la prochaine exclusivité signée Nintendo pendant plus de trois heures. Trois heures où nous avons pu tester deux des transformations disponibles… mais aussi visiter en profondeur quelques strates du jeu.

Trois heures très agréables sur Nintendo Switch 2

Avant toute chose, nous préférons vous prévenir. Ceci est une preview. Notre avis se base sur trois heures de jeu (un peu plus) séparées sur plusieurs strates (niveaux) et ne suffit pas pour tirer un avis définitif sur l’expérience.

Donkey Kong Bananza est la prochaine exclusivité de Nintendo. Si vous n’avez vu aucune des vidéos ni le Direct dédié, voici un topo très rapide. Nous incarnons Donkey Kong, qui, accompagné de Pauline, part dans les souterrains afin de retrouver des bananes volées.

Nous sommes dans un jeu d’exploration au concept étonnant. En effet, au lieu de chercher sagement les indices çà et là pour découvrir des secrets, nous fouillons le décor… en le détruisant !

La prise en main est fluide, accessible, et adaptée à tous les publics. Même s’il faut quelques minutes pour dompter la caméra et toutes les capacités de notre personnage, nous prenons très rapidement le coup de main.

Donkey Kong possède plusieurs capacités qui sont toutes utiles pour progresser dans l’aventure. Pendant notre preview, nous avons pu voir le coup de poing, la claque (à utiliser comme sonar), mais aussi la capacité qui permet à notre personnage de récupérer un élément du décor afin d’en faire un projectile ou une planche de surf.

La carte est comme un immense bac à sable que nous pouvons casser à notre guise pour découvrir tous les secrets cachés. Et des secrets, il en existe énormément qui prennent des formes différentes.

Nous avons déjà les pièces de monnaie. Ces dernières changent en fonction du biome et nous devrons par exemple trouver des ammonites ou des feuilles. Cet argent nous permet d’acheter des bananes mais aussi des tenues à équiper sur Pauline ou Donkey Kong qui nous offrent des bonus bien pratiques pour avancer dans l’aventure.

Nous pouvons aussi dénicher des bananes qui servent à améliorer nos compétences. Vous voulez un peu plus de vie ? Une claque plus puissante ? De meilleures habilités pour surfer ? Toutes les cinq bananes, nous gagnons un point de compétence pour débloquer un bonus… ou pour l’améliorer.

Finalement, outre l’or présent en très grandes quantités (qui sert pour certains achats et les transformations Bananza), chaque strate est constituée de nombreuses ruines, des sortes de donjons qui contiennent des bananes.

Un gameplay qui ne cesse d’évoluer avec un contenu généreux

Certaines ruines nous demanderont de détruire toute une zone dans un temps limité… mais d’autres nous demanderont plus de finesse, et c’est la grande force de Donkey Kong Bananza. Même si le gameplay est axé sur la destruction, il ne repose pas que sur cet aspect qui pourrait très rapidement lasser le joueur. Que ce soit dans les ruines ou sur la carte, nous avons eu le droit pendant trois heures à un récital de game design, avec des mécaniques variées qui ne cessent de nous surprendre avec de bonnes idées.

Nous avons eu des phases de destruction, mais aussi des phases de platformer (en 3D… mais aussi en 2D), des arènes, de la réflexion et des boss. Pour donner quelques exemples, nous avons creusé dans le sol pour esquiver des lasers, nous avons combattu un boss en se déplaçant dans un wagonnet de mine (et en lançant des bombes) et nous avons détruit le décor… en douceur afin d’éviter les ronces dissimulées sous les couches de terre.

Chaque ruine, chaque strate nous offre son lot de nouveautés, dans un jeu qui semble généreux dans le fond comme dans la forme. Le level design est particulièrement soigné et permet de détruire des pans entiers de décor sans jamais se sentir perdu. Il existe par ailleurs plusieurs checkpoints pour se téléporter en toute tranquillité sur la carte.

Nous avons aussi apprécié la sensation de liberté donnée aux joueurs. Nous l’avons vu sur les écrans de nos confrères qui faisaient la preview en même temps que nous : l’expérience de Donkey Kong Bananza s’adapte parfaitement à tous les profils de joueurs. Si les complétionnistes pourront fouiller tous les recoins (avec des statistiques qui donnent envie de fouiller encore plus !), les joueurs plus casuals pourront avancer tranquillement dans la quête principale en faisant une ruine ou deux çà et là.

Pendant la preview, nous avons aussi pu tester deux des transformations Bananza de Donkey Kong. La première, « Kong Bananza », permet à notre gorille de devenir surpuissant et de détruire des blocs autrefois incassables, comme le béton. La deuxième, l’autruche, nous permet de voler dans les airs (et de lancer des œufs explosifs, mais nous ne l’avons pas vu).

Bien que nous voyons le potentiel de ces transformations et comment elles peuvent influer positivement sur le gameplay, elles n’ont pas été très utiles lors de notre preview. Nous sommes cependant persuadés qu’elles auront un impact plus grand au fil de l’aventure et nous avons hâte d’en savoir plus.

Niveau graphismes, nous pourrions croire (à l’image d’un Tears of the Kingdom) qu’une exploration dans les entrailles d’une planète est sombre et lugubre, cependant, Donkey Kong Bananza offre des graphismes colorés et chatoyants qui sont très agréables à regarder. Nous avons par ailleurs apprécié toutes les tenues disponibles à l’achat qui permettent d’avoir la classe… tout en renforçant nos statistiques.

La musique semble avoir une grande importance dans le jeu, notamment grâce à la présence de Pauline et les nombreux disques anciens cachés, mais les conditions de la preview ne nous permettaient malheureusement pas d’apprécier le travail des compositeurs. Parmi les éléments qui restent aussi en suspens, nous n’avons pas pu tester le mode souris avec Pauline.

Premières impressions

Sur les trois heures de preview, Donkey Kong Bananza nous a bluffés. Le jeu est addictif, possède un gameplay varié et truffé de bonnes idées et son level design offre une liberté bienvenue pour les joueurs. Même si certains points sont encore obscurs au moment de cette preview (bande-son, transformation Bananza, mode souris avec Pauline), Donkey Kong Bananza semble être le prochain must have de la Nintendo Switch 2, avec un contenu qui, de ce qu’on en a vu, paraît terriblement généreux.