A l’occasion de la collaboration avec æspa, Street Fighter 6 proposera un nouveau Costume, une commentatrice supplémentaire, des décorations dans le Battle Hub, des objets à thème et bien plus encore pendant une durée limitée !

Les combattants amateurs de K-pop ne vont avoir que quelques jours pour se préparer à la collaboration spéciale Street Fighter 6 x æspa avec nævis ! Le jeu de combat iconique et le groupe de K-pop au succès mondial de la société SM Entertainment se sont unis pour cette nouvelle collaboration électrique qui proposera un nouveau Costume pour Juri, la toute première artiste virtuelle du jeu présente en tant que nouvelle commentatrice, ainsi que d’autres éléments de collaboration passionnants qui seront disponibles à partir du 4 juillet.

Le contenu de la collaboration entre Street Fighter 6 et æspa comprendra les éléments suivants :

Nouveau Costume de Juri : les joueurs pourront acheter le Costume 4 de Juri feat. æspa (couleurs 1-10) inspiré par les concepts et les motifs de l’album d’æspa, dans la boutique du jeu pour 350 Fighter Coins. Cette tenue pourra être achetée pendant une durée limitée, du vendredi 4 juillet 2025 à 09h00 au samedi 4 juillet 2026 à 08h59 (Heure française).

: les joueurs pourront acheter le Costume 4 de Juri feat. æspa (couleurs 1-10) inspiré par les concepts et les motifs de l’album d’æspa, dans la boutique du jeu pour 350 Fighter Coins. Cette tenue pourra être achetée pendant une durée limitée, du vendredi 4 juillet 2025 à 09h00 au samedi 4 juillet 2026 à 08h59 (Heure française). « Here Comes a New Commentator » : la populaire artiste virtuelle nævis, bien connue dans l’univers d’æspa, sera la nouvelle commentatrice en temps réel du jeu et la toute première artiste virtuelle ajoutée à la liste des commentateurs (langues : coréen, japonais et anglais). Connue comme l’acolyte d’æspa, nævis a été créée par la société SM Entertainment en tant que première artiste virtuelle. Elle a fait ses débuts en 2020 sur le premier single d’æspa et a sorti son premier single indépendant en 2024. En tant que navigatrice curieuse qui a émergé du monde numérique vers le monde réel, les réactions uniques de nævis devrait ravir les fans d’æspa !

: la populaire artiste virtuelle nævis, bien connue dans l’univers d’æspa, sera la nouvelle commentatrice en temps réel du jeu et la toute première artiste virtuelle ajoutée à la liste des commentateurs (langues : coréen, japonais et anglais). Connue comme l’acolyte d’æspa, nævis a été créée par la société SM Entertainment en tant que première artiste virtuelle. Elle a fait ses débuts en 2020 sur le premier single d’æspa et a sorti son premier single indépendant en 2024. En tant que navigatrice curieuse qui a émergé du monde numérique vers le monde réel, les réactions uniques de nævis devrait ravir les fans d’æspa ! Objets spéciaux de collaboration : des cadres photo, des fonds d’écran et des titres spéciaux de collaboration seront disponibles en accédant aux « Actualités de collaboration æspa x Street Fighter 6 » dans le jeu, du vendredi 4 juillet 2025 à 09h00 au mardi 5 aout 2025 à 04h59 (heure française).

Le Battle Hub sera également décoré et thématisé pour permettre aux joueurs de découvrir l’héritage d’æspa pendant une durée limitée, du vendredi 4 juillet 2025 à 09h00 au mardi 5 août 2025 à 04h59 (heure française). Tous les joueurs qui se connecteront pendant cette période recevront également un objet de collaboration gratuit !

Les personnages de Street Fighter 6 Year 3 rejoindront bientôt le casting : Sagat le 5 août, suivi de C. Viper (automne 2025), Alex (début du printemps 2026) et Ingrid (fin du printemps 2026). Les Costumes 4 pour sept personnages arriveront en même temps que Sagat ! De nouvelles informations et de mises à jour sur Street Fighter 6 seront partagées prochainement !

À propos de æspa

Formé par SM Entertainment, æspa est un groupe d’artistes sud-coréennes composé de quatre membres : Karina, Giselle, Winter et Ningning. Le groupe fusionne la K-pop avec une narration futuriste impliquant à la fois des membres humains et leurs avatars IA, explorant les thèmes de l’identité et de la connectivité. æspa a fait ses débuts en 2020, avec leur single à succès « Black Mamba », qui a atteint le plus grand nombre de vues en 24 heures pour la première vidéo d’un groupe de K-pop.

À propos de Street Fighter 6

Street Fighter 6, qui s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires depuis son lancement, est la dernière évolution de la série Street Fighter™ proposant un combo d’innovations uniques en matière de jeux de combat, débordant de contenu à travers trois modes de jeu inédits – Fighting Ground, World Tour et Battle Hub. Les joueurs du monde entier peuvent profiter de l’action percutante de Street Fighter 6 dès maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, et PC (Steam). Street Fighter 6 et Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition sont également disponibles dès maintenant avec de nouveaux modes exclusifs sur Nintendo Switch 2.