Alors que la Nintendo Switch 2 réalise un démarrage record avec plus de 5 millions d’unités vendues en un mois, tous les regards se tournent vers les grands titres multijoueur susceptibles de rejoindre la machine. Parmi eux, Marvel Rivals, le jeu de tir en équipe free-to-play de NetEase, s’impose comme un candidat naturel. Pourtant, malgré son immense popularité et son potentiel sur la nouvelle console de Nintendo, le studio derrière le jeu ne dispose toujours pas d’un kit de développement pour la Switch 2.

Dans une interview accordée à VideoGamer, le directeur du jeu Guangyun Chen a confirmé que l’équipe envisageait sérieusement une version Switch 2 de Marvel Rivals. Toutefois, tant que le studio n’aura pas accès à une machine de développement officielle, aucun portage ne pourra être engagé. “Nous sommes en train d’obtenir le kit de développement pour la NS2”, explique Chen. “Une fois que nous l’aurons, nous mènerons une évaluation approfondie pour déterminer si le matériel est suffisamment puissant pour offrir une bonne expérience.”

Cette déclaration fait écho à des discussions datant de février dernier, lorsque NetEase s’était déjà dit “ouvert” à l’idée d’un portage sur Switch 2. Mais selon Chen, l’équipe attend encore l’accès au matériel pour pouvoir entamer des tests concrets.

Il faut dire que NetEase avait déjà considéré un portage sur la Switch originale, mais les limitations techniques de cette dernière avaient rapidement mis fin à cette option. Le producteur Weicong Wu avait alors expliqué que le rendu du gameplay n’était pas à la hauteur des attentes sur la console hybride de première génération.

Ce manque de Dev Kits pour la Nintendo Switch 2 ne touche pas uniquement Marvel Rivals. De nombreux studios tiers font actuellement face à des délais similaires, ce qui pourrait expliquer l’arrivée progressive de certains titres majeurs sur la console, comme Cyberpunk 2077. Nintendo semble distribuer les kits au compte-goutte, ralentissant l’alignement des grosses sorties multiplateformes avec son calendrier.