Lorsque Glowmade — studio fondé par d’anciens artisans de Fable (Lionhead) et Little Big Planet (Media Molecule) — dévoilait King of Meat à la Gamescom 2024, une promesse audacieuse captivait l’attention : un éditeur de donjons aussi intuitif que puissant, capable de transformer chaque joueur en architecte du chaos. Sous l’égide d’Amazon Games (éditant ici son premier titre non-MMO), nous avons exploré cet outil lors d’une session privée. Verdict ?

Le cœur créatif : philosophie et fonctionnement

Le but ultime est clair : concevoir des donjons délirants pour défier la communauté, que ce soit en solo ou jusqu’à quatre joueurs. Inspiré de Super Mario Maker et Meet Your Maker, l’éditeur privilégie une approche visuelle intuitive, immédiatement accessible. Dès les premières minutes, un tutoriel guidé introduit les bases de l’interface et de la création, qui se structure en trois étapes majeures.

La première consiste en une cartographie modulaire : en vue aérienne, vous assemblez des salles préfabriquées — qu’elles soient orientées combat, plateforme ou réflexion — en les disposant comme un puzzle. Il suffit de glisser une salle depuis l’inventaire et de la relier aux sorties déjà existantes pour créer naturellement un parcours cohérent. Vient ensuite le peuplement dynamique du donjon. Ennemis comme les skulls ou les trolls, pièges à lames ou chausse-trapes, mécanismes d’interrupteurs ou de portes, et éléments de décors se placent simplement par sélection et déplacement. Un système de circuits visuels permet d’illustrer clairement les interactions : un lien coloré connecte un interrupteur à une trappe pour générer une réaction.

Enfin, l’outil de sculpture du terrain permet de modifier la hauteur de chaque segment du sol afin de façonner falaises, ponts ou fossés. Tout réagit en temps réel, sans latence, offrant une grande précision. La maniabilité, pensée pour la manette, garantit une prise en main instantanée. Lors de nos tests sur Xbox, la navigation entre les onglets (salles, ennemis, décors, mécaniques) s’est révélée fluide, la rotation et l’ajustement des éléments s’effectuant via le stick analogique et les gâchettes, tandis que le passage du mode édition au mode test se fait d’un simple clic.

Sans courbe d’apprentissage notable, il est tout à fait possible de créer un donjon fonctionnel et amusant en à peine dix minutes — un véritable exploit pour un éditeur aussi complet.

Pour éviter les niveaux impossibles, glowmade impose une règle d’or : vous devez terminer votre donjon avant de le publier. Cette validation est réitérée après chaque modification majeure. Les joueurs peuvent ensuite voter pour les créations, alimentant un classement communautaire. Les meilleurs niveaux seront intégrés officiellement au jeu — une carotte pour les créateurs ambitieux.

Graphismes & son : l’esprit « cartoon violent »

L’éditeur de donjons adopte pleinement l’identité visuelle du jeu, avec des palettes vibrantes et des éléments graphiques colorés, allant des pièges cartoon aux ennemis grotesques. Les animations sont particulièrement expressives : les murs s’effritent sous les impacts, les ennemis explosent en morceaux façon steaks, y compris lorsqu’on utilise le mode création. L’ambiance sonore n’est pas en reste, avec des bruitages réactifs et dynamiques pour les mécanismes et les ennemis pendant les phases de test.

La version française, confirmée dans la build presse, est soignée et pleinement intégrée, notamment à travers les commentaires amusants des PNJ guides qui accompagnent le joueur lors de la création. L’éditeur s’impose comme le cœur de la rejouabilité avec 100 donjons créés par Glowmade disponibles dès le lancement. En progressant, les joueurs peuvent débloquer de nouveaux éléments de décors, mécanismes ou types d’ennemis en fonction des votes et de leur implication dans la communauté. La découverte est facilitée par des filtres permettant de trier les créations selon leur difficulté, leur thème ou leur popularité. Le tout est renforcé par une compatibilité cross-play et cross-progression, permettant de partager ses donjons et créations sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.

Premières impressions : l’éditeur qui rend le pouvoir créatif addictif

L’éditeur de donjons de King of Meat n’est pas une simple brique ajoutée au gameplay — c’en est le prolongement naturel. Son accessibilité démystifie la création de niveaux, tandis que ses outils avancés (circuits, hauteurs dynamiques) offrent une profondeur insoupçonnée. Associé à l’humour britannique, au combat riche et au format court des donjons (10 min/run), il pose les bases d’un écosystème durable. Reste à voir si la communauté s’emparera de l’outil avec la folie escomptée… mais le potentiel d’un « Little Big Planet du hack’n’slash » est bel et bien là.

King of Meat sort en 2025 sur PC, PS5, Xbox Series et surtout Nintendo Switch.