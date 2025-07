Le Bandai Namco Summer Showcase a ouvert la voie à un été brûlant ! Des informations et des révélations sur plus d’une douzaine de titres ont été faites, accompagnées de l’annonce d’un nouveau jeu fracassant.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice

Bandai Namco Entertainment Europe annonce un tout nouveau jeu de combat en arène, inspiré du phénomène mondial MY HERO ACADEMIA. Se déroulant pendant l’arc « Bataille finale », le jeu invite les joueurs à vivre « UN DERNIER SMASH » à travers un mode Histoire cinématique et de batailles spectaculaires en 3 contre 3 où s’affrontent les héros et les méchants les plus emblématiques de la série, sous leur forme la plus puissante.

TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE

Le prochain roguelite original développé par Brownies inc. a dévoilé l’une des quatre bandes-annonces des gardiens, révélant les attachants personnages jouables du jeu. Une vidéo du producteur Daisuke Nagaoka mettant en avant les caractéristiques du gameplay a également été partagée pendant le showcase.

CODE VEIN II

Le producteur du jeu, Keita Iizuka, a partagé plus d’informations sur l’histoire et les personnages principaux du prochain RPG d’action qui se déroulera dans un monde dans lequel les humains et les vampires coexistent. Le showcase permet aux joueurs d’en apprendre davantage sur le protagoniste du jeu et sur son lien avec un personnage qui a le pouvoir de l’aider à voyager dans le passé pour tenter de sauver le monde de la destruction.

SHADOW LABYRINTH

Le producteur Seigo Aizawa a partagé de nouvelles séquences de gameplay révélant le boss G-HOST inspiré de Blinky, l’un des nombreux clins d’œil à ce jeu de plateforme en 2D, de PAC-MAN et d’autres titres d’arcade légendaires.

TEKKEN 8

Le producteur Michael Murray a fait part de son voyage en Thaïlande pour faire découvrir l’histoire et le style de combat de Fahkumram, bientôt de retour dans TEKKEN 8. Le prochain DLC sera disponible le 11 juillet et ajoutera le combattant de Muay Thai à la liste des personnages légendaires du jeu.

EVERYBODY’S GOLF: HOTSHOTS

Les joueurs peuvent rejoindre la « Par-Tee » avec un aperçu du tout nouvel opus de la série Everybody’s Golf. Une bande-annonce met en avant les caractéristiques du jeu et présente PAC-MAN, qui rejoint la plus grande liste de personnages jouables de l’histoire de la série.

DIGIMON STORY TIME STRANGER

Le producteur Ruosuke Hara a partagé avec les joueurs un aperçu plus approfondi de l’histoire et du gameplay de DIGIMON STORY TIME STRANGER. Le tout nouvel opus de la série Digimon Story depuis dix ans proposera plus de 450 Digimon à combattre, à collectionner et à apprivoiser, et constitue un point d’entrée idéal pour les nouveaux venus dans la franchise.

DRAGON BALL Z: KAKAROT

Le dernier DLC DRAGON BALL Z : KAKAROT DAIMA : Adventure Through the Demon Realm permet aux joueurs d’explorer le monde passionnant de Dragon Ball DAIMA à travers une nouvelle aventure en deux parties. La nouvelle bande-annonce permet de découvrir le gameplay, l’histoire, et les nouvelles fonctionnalités de la première partie qui apportent une nouvelle quête passionnante au jeu.

ITTLE NIGHTMARES III

La productrice Coralie Feniello a présenté la suite tant attendue de Little Nightmares, prévue le 10 octobre. Elle introduit un nouveau cauchemar à la fois excitant et inquiétant dans la série, et propose pour la première fois un mode coopératif avec deux personnages jouables.

Le Bandai Namco Summer Showcase a également présenté du nouveau contenu, des aperçus de jeu et des démos passionnantes pour les titres suivants :