Alors que Donkey Kong Bananza approche à grands pas de sa sortie sur Nintendo Switch 2, Nintendo intensifie sa communication autour du jeu. Ce 2 juillet, la branche japonaise de Nintendo a mis en ligne une nouvelle bande-annonce complète de huit minutes, offrant un tour d’horizon détaillé du gameplay. La vidéo, entièrement en japonais, reste cependant très accessible grâce aux nombreuses séquences de gameplay inédites.

Ce trailer constitue la présentation la plus approfondie du jeu depuis le Donkey Kong Bananza Direct, et s’adresse aussi bien aux néophytes qu’à ceux qui ont suivi la campagne promotionnelle de près. Il met en lumière plusieurs mécaniques centrales du jeu, parmi lesquelles les transformations animales, les compétences à débloquer, les décors destructibles et bien entendu la présence jouable de Pauline.

L’histoire commence sur Ingot Isle, où Donkey Kong fait la découverte de bananes dorées enfouies dans les profondeurs d’un vaste réseau souterrain. Mais avant même de pouvoir savourer ces trésors, un événement chaotique propulse DK encore plus bas, jusqu’à rencontrer une mystérieuse alliée : Odd Rock, une pierre chantante qui se révèle être Pauline, chanteuse de talent et complice inattendue de cette expédition.

Dans Donkey Kong Bananza, tout est conçu pour favoriser l’exploration et la destruction créative. Donkey Kong peut frapper les murs, creuser verticalement, arracher des morceaux de terrain pour s’en servir comme projectiles, ou encore ouvrir des chemins secrets à coups de poings massifs. Plus vous démolissez l’environnement, plus vous avez de chances de découvrir des passages dissimulés et des récompenses spéciales.

Chaque zone de l’Underground World est unique : lagons luxuriants, canyons escarpés, plaines gelées… autant de biomes remplis de trésors, d’ennemis et de personnages en détresse, souvent victimes des plans douteux de la Void Company.

L’exploration vous permettra de collecter des gemmes de Banandium, une ressource précieuse qui octroie des points de compétence. Ceux-ci servent à augmenter la vie de DK, renforcer ses attaques et débloquer de nouvelles capacités.

Un autre aspect fondamental du gameplay repose sur les transformations animales. En canalisant les Bananzas, des pouvoirs anciens transmis dans le monde souterrain, Pauline peut faire évoluer Donkey Kong temporairement en diverses créatures aux aptitudes spécifiques. Ces formes sont limitées dans le temps et nécessitent une bonne gestion de votre Bananergy, une ressource dorée essentielle pour maintenir vos transformations.

Enfin, il est possible de jouer cette aventure palpitante en solo ou en coopération locale à deux joueurs, avec Pauline et Donkey Kong partageant l’écran pour explorer, fracasser et chanter leur chemin vers les profondeurs de ce monde riche en surprises.