Bonne nouvelle pour les fans de Pokémon UNITE : Latios, le légendaire Pokémon Dragon/Psy, a été officiellement confirmé par The Pokémon Company et fera son entrée sur le champ de bataille le 18 juillet 2025, juste à temps pour célébrer le quatrième anniversaire du MOBA free-to-play.

Latios ne sera pas seul, puisque Latias, sa sœur jumelle, est également annoncée comme une future recrue pour le jeu. Même si aucune date précise n’a encore été donnée pour Latias, on peut s’attendre à ce qu’elle rejoigne l’arène peu de temps après son frère. Pour l’instant, les développeurs n’ont pas dévoilé d’informations détaillées sur leurs rôles, leurs attaques ou leur style de combat, mais les fans peuvent probablement s’attendre à des mécaniques centrées sur la mobilité, le soutien ou les dégâts psychiques à distance, fidèles à leurs types d’origine.

Avec l’arrivée de ces deux légendaires, Pokémon UNITE continue d’étoffer son roster, qui compte désormais plus de 60 Pokémon jouables depuis la sortie du jeu en juillet 2021. Latios viendra s’ajouter à une liste déjà impressionnante de Pokémon mythiques et légendaires, tels que Mew, Zacian ou encore Miraidon, montrant que TiMi Studio Group ne ralentit pas le rythme malgré les années.

Pour rappel, Pokémon UNITE propose des combats en 5 contre 5 où l’objectif est de marquer un maximum de points en battant des Pokémon sauvages et en allant scorer dans les bases adverses. L’aspect stratégique du jeu repose autant sur la coordination d’équipe que sur le choix judicieux de Pokémon aux rôles complémentaires.

Avec l’arrivée de Latios le 18 juillet, les joueurs peuvent s’attendre à de nouveaux événements, récompenses spéciales et peut-être même une mise à jour d’équilibrage pour accompagner cette nouvelle phase du jeu. Plus d’informations devraient arriver dans les jours à venir, notamment via les réseaux sociaux officiels de Pokémon UNITE ou lors d’un livestream spécial anniversaire.