Jouez aux démos d’Overthrown, Bye Sweet Carole et Until Then à Cologne en Allemagne, du 20 au 24 août 2025

Maximum Entertainment a dévoilé aujourd’hui qu’elle amènera trois jeux de son lineup à la Gamescom le mois prochain : Overthrown, Bye Sweet Carole, et Until Then. Les visiteurs pourront jouer aux démos de ces trois jeux à l’Indie Arena Booth du 20 au 24 août. En plus de ces demos, les joueurs peuvent s’attendre à des annonces enthousiasmantes de Maximum Entertainment tout au long de la semaine de la Gamescom.

Overthrown est un jeu de construction de ville chaotique dans lequel vous incarnez un monarque en possession d’une ancienne couronne dotée de pouvoirs magiques qui lui permettent de voler les âmes. Grâce à son pouvoir, établissez un royaume dans une région sauvage périlleuse et défendez-le contre les mutants et les bandits qui errent dans les environs. Cerise sur le gâteau : soulevez et lancez tout ce qui vous tombe sous la main pour construire et gérer votre territoire seul ou avec des amis dans un mode coopératif pouvant accueillir jusqu’à six joueurs ! Overthrown est disponible en accès anticipé sur Steam et devrait sortir dans le courant de l’année.

Bye Sweet Carole est un jeu d’horreur narratif effrayant inspiré des films d’animation classiques, dans lequel les joueurs suivent les dernières traces connues de Carole Simmons pour découvrir la sombre vérité qui se cache derrière l’orphelinat Bunny Hall. Le jeu emmènera les joueurs dans un voyage terrifiant à travers un conte sombre qui mêle deux genres diamétralement opposés : un conte de fées animé traditionnel et un environnement de survival horror avec des éléments de plateforme à l’ancienne. Bye Sweet Carole est prévu pour cette année.

Se déroulant dans un monde pixelisé magnifiquement stylisé, Until Then suit Mark Borja, un lycéen qui tente de donner un sens à sa vie quotidienne (école, amitiés, cours de piano et réseaux sociaux) tout en étant confronté à un sentiment grandissant que quelque chose ne va pas. Alors que des événements étranges commencent à bouleverser sa réalité, Mark se retrouve au bord d’un mystère qui va changer sa vie. Until Then est actuellement disponible sur PlayStation 5, Nintendo Switch et PC.