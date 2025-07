Capcom continue d’enrichir l’univers de Street Fighter 6 avec du contenu inédit pour sa troisième saison. En tête d’affiche : Sagat, l’un des combattants les plus emblématiques de la saga, sera officiellement jouable à partir du 5 août 2025. En attendant, les joueurs peuvent dès à présent se plonger dans le tout nouveau Fighting Pass “Sagat Arrives!”, lancé ce 4 juillet.

Ce pass de combat permet aux fans de débloquer une série de récompenses inédites liées au roi du Muay Thaï, en amont de son retour très attendu. Parmi les contenus premium, on retrouve des couleurs EX pour Ryu et Ken, des titres de joueur, des illustrations d’écran de défi, des éléments d’avatar à l’effigie de Sagat, ainsi qu’un jeu rétro bonus : Tiger Road, clin d’œil évident à son célèbre cri de guerre. Des récompenses gratuites sont également disponibles pour les joueurs qui ne souhaitent pas investir dans le pass premium.

En parallèle, Capcom a lancé aujourd’hui une collaboration inédite avec le groupe K-Pop aespa, apportant une nouvelle tenue inspirée par l’univers du groupe pour Juri, et d’autres ajouts cosmétiques qui seront disponibles après la maintenance des serveurs.

Sagat sera le premier personnage DLC de la saison 3 de Street Fighter 6. Il arrivera en même temps qu’une nouvelle vague de costumes “Outfit 4”, attendue également le 5 août. Son style de combat devrait rester fidèle à ses origines, mêlant puissants coups à distance et force brute, tout en intégrant les nouvelles mécaniques de gameplay introduites dans cet opus.