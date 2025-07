Un vent d’espoir souffle sur les fans de Banjo-Kazooie. Alors que la semaine a été particulièrement sombre pour Xbox et ses équipes, avec de nombreux licenciements et des projets annulés, une lueur d’optimisme émerge du côté d’une licence culte que beaucoup croyaient définitivement oubliée. Selon Andy Robinson de VGC, Microsoft aurait commencé à écouter des propositions concrètes de reboot pour Banjo-Kazooie, ouvrant la porte à un possible grand retour.

Depuis des années, Rare, le studio d’origine, et notamment Gregg Mayles, co-créateur de la série, avaient laissé entendre que le retour de Banjo-Kazooie n’était pas une priorité. Mais les choses semblent enfin évoluer. Plusieurs studios auraient été sollicités ou auraient proposé leur vision, dont deux noms particulièrement intéressants : Toys for Bob, à qui l’on doit les excellents remakes de Crash Bandicoot et Spyro the Dragon, et Moon Studios, les créateurs des magnifiques Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps. Deux approches différentes, mais une même passion évidente pour les jeux de plateforme et une maîtrise reconnue du genre.

Cette ouverture à de nouvelles idées ne concerne pas seulement le jeu vidéo. Des discussions sont également en cours autour d’un projet d’adaptation en dessin animé ou en film, preuve que Microsoft cherche à revitaliser la marque Banjo-Kazooie sous plusieurs formes. Ce regain d’intérêt pourrait être vu comme un changement stratégique important : longtemps accusé de laisser en friche les licences de Rare, Microsoft semble enfin prêt à faire revivre ses icônes les plus appréciées.

Banjo-Kazooie n’est pas seulement un souvenir doré de l’ère Nintendo 64. C’est un duo qui a marqué une génération, et dont le dernier épisode en date, Nuts & Bolts, remonte à 2008 sur Xbox 360. Depuis, les fans ont dû se contenter d’apparitions sporadiques, comme celle remarquée dans Super Smash Bros. Ultimate. Mais aujourd’hui, l’espoir renaît. Le bon studio, le bon projet, et surtout la volonté de Microsoft pourraient bien enfin permettre à Banjo et Kazooie de repartir à l’aventure.