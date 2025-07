Un mois après sa sortie, la Nintendo Switch 2 s’impose déjà comme un immense succès commercial et critique. Malgré une campagne de boycott bruyante sur les réseaux sociaux et quelques polémiques autour de son prix de lancement, la nouvelle console de Nintendo a su prouver sa valeur, séduisant aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus.

Le chiffre est tombé il y a peu : plus de 5 millions d’unités vendues au 29 juin 2025, selon les premières estimations. Cela en fait le meilleur lancement de l’histoire pour une console de jeu, dépassant les débuts pourtant solides de la Nintendo Switch première du nom, de la PS5 ou encore de la Nintendo DS. Un exploit que peu de plateformes peuvent revendiquer, surtout dans un contexte de concurrence accrue et de marché saturé.

Il faut dire que Nintendo a frappé fort dès le premier jour. Mario Kart World, jeu de lancement phare de la Switch 2, a connu un démarrage tonitruant, s’installant immédiatement au sommet des charts mondiaux. Grâce à son contenu massif, son gameplay revisité et sa composante en ligne ultra fluide, le titre s’est imposé comme un indispensable, un véritable « system seller » qui a convaincu des millions de joueurs.

Mais ce qui impressionne tout autant, c’est la richesse du line-up de lancement, sans précédent dans l’histoire de l’industrie. Jamais une console n’avait proposé autant de jeux majeurs dès ses premières semaines : entre des portages optimisés (comme Hogwarts Legacy dans une version Switch 2 très solide techniquement), des exclusivités inédites, et des titres intergénérationnels boostés pour la nouvelle machine, les joueurs ont été immédiatement servis.

Et ce n’est que le début. Dans dix jours à peine, c’est Donkey Kong Bananza qui débarque, une toute nouvelle aventure souterraine où Donkey Kong s’allie à Pauline pour fracasser le sol, explorer des biomes uniques et se transformer en animaux redoutables grâce au chant. Avec ses promesses de gameplay destructible, de coopération locale et d’univers riche, ce titre est très attendu et pourrait devenir un nouvel incontournable de la ludothèque Switch 2.

Le reste de l’année 2025 s’annonce tout aussi chargé, avec un calendrier particulièrement dense en exclusivités, suites attendues et surprises. Nintendo semble avoir parfaitement calibré sa stratégie post-lancement, avec un rythme régulier de sorties majeures prévu jusqu’à la fin de l’année – et même au-delà avec pour 2025, entre autres : Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, Donkey Kong Bananza, Shadow Labyrinth, WWE 2K25, Super Mario Party Jamboree, Jamboree TV, No Sleep for Kaname Date – From AI: The Somnium Files, Wild Hearts S, Ys X: Proud Nordics, Drag x Drive, Madden NFL 26, Inazuma Eleven: Victory Road, Story of Seasons: Grand Bazaar, Kirby and the Forgotten Land (Switch 2 Edition + Star-Crossed World), Star Wars Outlaws, Daemon X Machina: Titanic Scion, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Little Nightmares III, Pokémon Legends: Z-A, Full Metal Schoolgirl, Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, Marvel Cosmic Invasion, Final Fantasy VII Remake Intergrade, My Time at Evershine, Witchbrook, Borderlands 4, Elden Ring Tarnished, Hollow Knight: Silksong, Kirby Air Riders, Metroid Prime 4: Beyond, Hades II, EA Sports FC 26, Civilization VII, Professor Layton and the New World of Steam, Aurascope, Yooka-Replaylee, Reanimal, Two Point Museum. Pour plus d’information, rdv sur le calendrier des sorties. Vous pouvez aussi utiliser notre système de fiche de jeu.

En somme, malgré des critiques infondées en amont de sa sortie, la Nintendo Switch 2 démarre sur les chapeaux de roue. Performante, bien accompagnée, et portée par des licences fortes, elle confirme que Nintendo sait encore créer l’événement – et ce, sans avoir besoin d’imiter ses concurrents. Si ce premier mois est un indicateur, la Switch 2 est bien partie pour marquer durablement l’histoire du jeu vidéo.