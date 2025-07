Depuis quelques jours, une rumeur agite la communauté des fans de Nintendo 64 : deux titres emblématiques pourraient bientôt rejoindre le catalogue du Nintendo Switch Online + Pack additionnel. En cause, une vidéo promotionnelle de Nintendo mise en ligne il y a plus d’un mois, passée récemment au peigne fin par des internautes particulièrement attentifs.

La séquence concernée montre une interface de réglages liée au service Nintendo Switch Online. En arrière-plan, bien floues, apparaissent plusieurs jaquettes de jeux Nintendo 64, volontairement dissimulées… mais pas suffisamment pour échapper aux yeux les plus affûtés. Parmi ces jaquettes, certains croient distinguer celle de Super Smash Bros., notamment grâce à un détail troublant : la présence d’une forme jaune éclatante, exactement à l’endroit où figure Pikachu sur la boîte du jeu original.

Autre titre aperçu dans ce flou artistique : Donkey Kong 64, le jeu d’aventure en 3D développé par Rare, sorti à l’époque avec l’Expansion Pak. Des jeux comme Forsaken 64 ou Glover auraient également été repérés, renforçant l’idée que de nouvelles vagues d’ajouts pourraient être en préparation.

Am I going crazy or did Nintendo just leak Donkey Kong 64 on NSO? pic.twitter.com/hTDNhjgsAW

— AS112 (@AS_12239) July 6, 2025