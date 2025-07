Square Enix célèbre l’été comme il se doit avec une pluie de promotions sur l’eShop Nintendo Switch. Jusqu’à -90 % de réduction sur une vaste sélection de titres allant des classiques incontournables aux productions plus récentes, en passant par des remasters et des pépites méconnues. Que vous soyez amateur de RPG, d’action ou de jeux narratifs, il y a de fortes chances que vous trouviez votre bonheur parmi cette sélection estivale.

Voici un aperçu des meilleures offres actuellement disponibles :

Les fans de RPG rétro seront ravis de retrouver Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition à seulement 7,99 € (au lieu de 19,99 €), ou encore la Final Fantasy Pixel Remaster Collection (épisodes 1 à 6) à 48,74 € (au lieu de 74,99 €). Chaque épisode individuel bénéficie aussi de son propre rabais, avec des tarifs oscillant entre 7,79 € (FF2) et 11,69 € (FF3 à FF6).

Du côté des grandes aventures modernes, Octopath Traveler et Octopath Traveler II sont proposés à 23,99 € chacun (au lieu de 59,99 €), tout comme Triangle Strategy, The DioField Chronicle, ou encore NEO: The World Ends With You.

Les amateurs d’action narrative pourront quant à eux se jeter sur NieR: Automata à 15,99 € (au lieu de 39,99 €), Fantasian Neo Dimension à 38,99 € (au lieu de 59,99 €) ou le mystérieux Paranormasight à 11,99 € (au lieu de 19,99 €), une excellente occasion de découvrir cette expérience immersive et audacieuse.

Pour les fans de Kingdom Hearts, toutes les versions Cloud bénéficient de fortes réductions. La compilation complète Integrum Masterpiece for Cloud est ainsi affichée à 39,99 € (au lieu de 99,99 €), tandis que Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, HD 2.8 Final Chapter Prologue, et Kingdom Hearts 3 + Re Mind sont proposés entre 15,99 € et 23,99 €.

On retrouve également des promotions intéressantes sur les jeux issus de séries cultes comme Star Ocean, avec First Departure R à 6,29 € et The Second Story R à 24,99 €, ou encore les nombreux titres estampillés SaGa, avec par exemple Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered à 12,49 € ou SaGa Emerald Beyond à 24,99 €.

Même les plus petits prix méritent d’être mentionnés : Fear Effect Sedna descend à 1,99 €, Spelunker Party et Balan Wonderworld chutent tous deux à 5,99 €, tandis que Final Fantasy IX passe à 6,29 €, une aubaine pour découvrir ou redécouvrir ce grand classique.

Enfin, les productions originales comme Harvestella (23,99 €), I Am Setsuna (11,99 €), Oninaki (14,99 €) ou Lost Sphear (12,49 €) bénéficient aussi de réductions notables, tout comme les trois volets de la série Voice of Cards, tous disponibles à 11,99 €.

La totale :

– Actraiser Renaissance – €14.99 (prix de base : €29.99)

– Balan Wonderworld – €5.99 (prix de base : €39.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – €15.99 (prix de base : €39.99)

– Chocobo GP – €19.99 (prix de base €49.99)

– Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – €7.99 (prix de base : €19.99)

– Collection of Mana – €15.99 (prix de base : €39.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – €9.99 (prix de base : €19.99)

– Dungeon Encounters – €11.99 (prix de base : €29.99)

– Fantasian Neo Dimension – €38.99 (prix de base : €59.99)

– Fear Effect Sedna – €1.99 (prix de base : €19.99)

– Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster Collection – €48.74 (prix de base : €74.99)

– Final Fantasy 2 – €7.79 (prix de base : €11.99)

– Final Fantasy 3 – €11.69 (prix de base : €17.99)

– Final Fantasy 4 – €11.69 (prix de base : €17.99)

– Final Fantasy 5 – €11.69 (prix de base : €17.99)

– Final Fantasy 6 – €11.69 (prix de base : €17.99)

– Final Fantasy 7 – €9.39 (prix de base : €15.99)

– Final Fantasy 8 Remastered – €7.99 (prix de base : €19.99)

– Final Fantasy 9 – €6.29 (prix de base : €20.99)

– Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster – €19.99 (prix de base : €49.99)

– Final Fantasy 12: The Zodiac Age – €19.99 (prix de base : €49.99)

– Final Fantasy 15 Pocket Edition HD – €11.99 (prix de base : €29.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – €11.99 (prix de base : €29.99)

– Harvestella – €23.99 (prix de base : €59.99)

– I Am Setsuna – €11.99 (prix de base : €39.99)

– Kingdom Hearts 3 + Re Mind Cloud Version – €23.99 (prix de base : €59.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – €23.99 (prix de base : €59.99)

– Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix – Cloud Version – €15.99 (prix de base : €39.99)

– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version – €19.99 (prix de base : €49.99)

– Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud – €39.99 (prix de base : €99.99)

– Legend of Mana – €11.99 (prix de base €29.99)

– Lost Sphear – €12.49 (prix de base : €49.99)

– NEO: The World Ends with You – €23.99 (prix de base : €59.99)

– NieR: Automata – €15.99 (prix de base : €39.99)

– Octopath Traveler – €23.99 (prix de base : €59.99)

– Octopath Traveler 2 – €23.99 (prix de base : €59.99)

– Oninaki – €14.99 (prix de base : €49.99)

– Paranomasight – €11.99 (prix de base €19.99)

– Romancing SaGa 2 – €7.49 (prix de base : €24.99)

– Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – €41.99 (prix de base : €59.99)

– Romancing SaGa 3 – €9.59 (prix de base : €31.99)

– Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered – €12.49 (prix de base : €24.99)

– SaGa Emerald Beyond – €24.99 (prix de base : €49.99)

– SaGa Frontier 2 Remastered – €22.49 (prix de base : €29.99)

– SaGa Frontier Remastered – €12.49 (prix de base : €24.99)

– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – €8.99 (prix de base : €29.99)

– Spelunker Party – €5.99 (prix de base : €29.99)

– Star Ocean: First Departure R – €6.29 (prix de base : €20.99)

– Star Ocean: The Second Story R – €24.99 (prix de base : €49.99)

– Tactics Ogre: Reborn – €19.99 (prix de base : €49.99)

– Theatrhythm Final Bar Line – €29.99 (prix de base : €59.99)

– The Centennial Case: A Shijima Story – €19.99 (prix de base : €49.99)

– The DioField Chronicle – €23.99 (prix de base : €59.99)

– Trials of Mana – €19.99 (prix de base : €49.99)

– Triangle Strategy – €23.99 (prix de base : €59.99)

– Various Daylife – €11.59 (prix de base : €28.99)

– Voice of Cards: The Beasts of Burden – €11.99 (prix de bae : €29.99)

– Voice of Cards: The Forsaken Maiden – €11.99 (prix de bae : €29.99)

– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – €11.99 (prix de bae : €29.99)

– World of Final Fantasy Maxima – €15.99 (prix de base : €39.99)