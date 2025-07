Gameloft et Formula E ont annoncé l’arrivée officielle de la voiture GEN3 Evo dans Asphalt Legends Unite, marquant la toute première fois que les joueurs peuvent piloter virtuellement la monoplace électrique la plus rapide et la plus efficiente au monde. Le modèle GEN3 Evo, issu de la saison 11 de Formula E, promet des performances époustouflantes, atteignant les 0 à 100 km/h en seulement 1,82 seconde, soit 30 % plus rapide qu’une F1 actuelle.

Dès son introduction dans le jeu, la GEN3 Evo a fait l’objet d’un événement limité dans le temps, du 29 mai au 11 juin. Plus de 593 000 participants uniques, venus de toutes les plateformes et régions, se sont affrontés en choisissant une des quatre équipes officielles : Jaguar TCS Racing, TAG Heuer Porsche, Andretti Formula E et Nissan Formula E. C’est l’équipe Andretti qui s’est distinguée parmi les 100 meilleurs temps, devenant la première gagnante de cet événement.

Les compétitions continuent avec un Grand Prix du 10 au 24 juillet, où les joueurs participeront à un défi “play-to-unlock”. Après une phase d’entraînement, ils s’affronteront lors de quatre qualifications, regroupés par temps de tour similaires. Les plus rapides dans chaque groupe débloqueront la GEN3 Evo et sa livrée de championnat pour leur garage en jeu.

Pour conclure ce partenariat sur une note festive, un dernier événement sera organisé du 24 au 30 juillet, cette fois-ci dédié à l’équipe Andretti, victorieuse du premier défi. Tous les participants recevront gratuitement la livrée Andretti. Cet événement final coïncidera avec la grande finale de la saison 11 de Formula E à Londres, où les fans pourront jouer à Asphalt Legends Unite sur place dans la Formula E Gaming Arena, les 26 et 27 juillet.