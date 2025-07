Annoncé en mars dernier par Phoenixx, Jelly Troops, le RTS loufoque et coloré développé par Nukenin, a désormais une date de sortie officielle. Le jeu débarquera sur l’eShop de la Nintendo Switch en Europe et en Amérique du Nord le 17 septembre 2025, tandis que le Japon y aura droit le 18 septembre. Pour fêter cette annonce, un nouveau trailer a été publié, mettant en lumière le gameplay frénétique et les mécaniques uniques de ce capture-the-flag pas comme les autres.

Dans Jelly Troops, oubliez la gestion de ressources complexe ou les unités spécialisées à la StarCraft. Ici, tout repose sur la vitesse, l’intelligence tactique et la capacité à improviser en temps réel. Votre but ? Capturer des drapeaux plus vite que votre adversaire dans des affrontements en trois manches où chaque seconde compte. Pour y parvenir, vous dirigerez une armée de slimes gélatineux capables de récolter des “fruits magiques”, d’attaquer ou de capturer des objectifs. Plus vous affectez de slimes à une tâche, plus elle sera réalisée rapidement.

Le titre propose également un système de murs à placer stratégiquement pour détourner les troupes ennemies, des Gardiens géants capables d’écraser tout sur leur passage, et des sorts destructeurs comme des météores, des bombes ou des invocations. Il faudra jouer malin : un bon mur ou une diversion bien pensée peut totalement renverser l’issue d’un match.

En plus d’un mode solo avec des défis, Jelly Troops proposera du multijoueur local en écran partagé ainsi qu’un mode en ligne, pour affronter des stratèges du monde entier dans des batailles aussi courtes que tendues. Avec ses visuels charmants, son gameplay accessible mais profond et ses matchs rapides, le jeu entend bien séduire un large public.