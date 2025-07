Les récits mythologiques n’en finissent pas d’inspirer les créateurs, que ce soit en littérature, en théâtre, au cinéma, en musique et aujourd’hui en jeux vidéo. La sorcière Baba Yaga issue des contes slaves n’est pas forcément le monstre décrit dans les films horrifiques sortis récemment.

Le voyage est à ta porte

Vasilisa and Baba Yaga est un jeu d’aventures qui met le joueur dans la peau de la petite Vasilisa, une jeune fille qui part de chez elle pour fuir sa méchante belle-mère. Elle a dans l’idée d’aller trouver la sorcière Baba Yaga pour que cette dernière voit son cœur pur et lui donne le feu sacré qui lui permettra de détruire sa marâtre. Le jeu alterne entre passages en deux dimensions où Vasilisa avance vers la droite et passages en trois dimensions dans lesquels sa poupée prend le relais.

En effet, avant de disparaître, la mère de Vasilisa lui a offert une poupée en lui confiant un secret. Si elle a besoin d’aide, cette poupée sera là pour elle en échange de nourriture. Et effectivement, au moindre souci, Vasilisa dégaine sa poupée, et ce petit bout de chiffon part au combat avec une fougue et une hargne sans égale. Petite précision, le jeu est raconté par une voix off en russe, mais les sous-titres en français sont bien rédigés et permettent de bien comprendre la trame narrative.

Tout au long de son voyage, qui est un parcours initiatique, Vasilisa va se retrouver confrontée à des obstacles qu’elle va surmonter à l’aide de sa poupée. Toutes les deux vont traverser le village, lieu de leur persécution, puis des plaines, les rives d’un lac, le fond du lac, des forêts, des cavernes puis la tanière de Baba Yaga.

L’histoire d’un aller et retour

Dans chaque lieu, des monstres divers vont surgir, et le jeu va basculer en trois dimensions pour laisser la poupée se battre contre plusieurs ennemis. A d’autres moments, des créatures semblables à des boss de fin de niveau vont capturer Vasilisa et la maintenir prisonnière dans un enlacement de branchages. Là, il va falloir que la poupée se batte contre ce gros monstre tout en évitant les différents pièges de l’endroit.

Le jeu est relativement court, il faut trois à quatre heures pour en voir le bout. Graphiquement, il est inspiré par l’iconographie slave, cela ressemble beaucoup aux dessins animés soviétiques des années 70 et c’est vraiment très réussi. Le jeu Vasilisa and Baba Yaga a une patte et un style vraiment bien à lui. Il en va de même pour les musiques qui commencent par des chants polyphoniques slaves, immédiatement identifiables et qui plongent directement le joueur dans l’ambiance voulue. Et au fur et à mesure de la progression dans le jeu, les musiques varient et on se retrouve à écouter de la pop mâtinée de rock slave particulièrement étonnante.

Le jeu Vasilisa and Baba Yaga est disponible sur l’eShop au prix de quatorze euros environ.