Alors que le premier semestre 2025 est terminé, Circana (anciennement NPD Group) vient de publier le classement des jeux les plus vendus aux États-Unis pour le mois de mai. Dans un climat relativement calme précédant la vague de nouveautés annoncée avec l’arrivée imminente de la Nintendo Switch 2, le top des ventes reste largement dominé par des poids lourds, mais on y trouve aussi quelques surprises notables.

Le mois de mai 2025 n’a pas été marqué par un grand nombre de sorties majeures, mais cela n’a pas empêché Elden Ring: Nightreign, l’extension tant attendue du chef-d’œuvre de FromSoftware, de dominer sans partage les ventes. Le jeu conserve une position confortable en tête du classement grâce à sa richesse de contenu, son ambiance sombre et son gameplay toujours aussi exigeant. Juste derrière, Doom: The Dark Ages, nouvel opus de la saga iconique de Microsoft, confirme la bonne forme du FPS sur le marché américain, avec une direction artistique médiévale originale et un gameplay nerveux qui a séduit aussi bien les vétérans que les nouveaux venus.

Microsoft confirme sa mainmise sur le haut du classement avec deux autres titres : Forza Horizon, qui continue de séduire les amateurs de course en monde ouvert, et le retour en fanfare de The Elder Scrolls IV: Oblivion, ressorti dans une version modernisée qui a visiblement trouvé son public. Toujours dans la sphère Microsoft, Call of Duty: Black Ops 6 se maintient dans le top 5, preuve que la franchise n’a rien perdu de son attrait auprès des joueurs américains.

Les autres classiques ne sont pas en reste. MLB The Show 25, fort de la saison de baseball en cours, conserve une solide sixième place. Minecraft, toujours aussi populaire malgré les années, continue de s’écouler en masse sur toutes les plateformes disponibles. On retrouve également Grand Theft Auto V, un habitué du classement, et NBA 2K25, porté par l’intérêt croissant pour les séries éliminatoires de la NBA. Enfin, EA Sports FC 25 boucle ce top 10 avec la puissance de la marque FIFA désormais consolidée sous ce nouveau nom.

Dans la deuxième moitié du classement, les tendances restent stables avec Assassin’s Creed Shadows, Red Dead Redemption 2 ou encore Helldivers 2, tous présents de manière régulière dans les charts depuis plusieurs mois. On note aussi la percée de jeux comme F1 25, lancé récemment pour coïncider avec la saison actuelle de Formule 1, ainsi que The Last of Us: Part II, dont la popularité a été relancée par les discussions autour de son adaptation télévisée.

Le fait marquant de ce mois de mai reste toutefois l’entrée de Capcom Fighting Collection 2 à la 19e place. Cette compilation de jeux de combat rétro, pourtant de niche, parvient à se hisser dans le classement malgré une concurrence féroce. Un signe encourageant pour Capcom, qui confirme ici le potentiel commercial de ses licences classiques revisitées pour les plateformes modernes.

Enfin, PGA Tour 2K25 ferme la marche du top 20, montrant que les simulations sportives, bien qu’elles soient parfois plus discrètes, continuent de trouver leur public fidèle.

Voici la liste complète des jeux les plus vendus aux États-Unis en mai 2025 :

1. Elden Ring Nightreign – Bandai Namco

2. Doom: The Dark Ages – Microsoft

3. Forza Horizon – Microsoft

4. The Elder Scrolls 4: Oblivion – Microsoft

5. Call of Duty: Black Ops 6 – Microsoft

6. MLB The Show 25 – Multiple Video Game Manufactures

7. Minecraft – Multiple Video Game Manufactures

8. Grand Theft Auto 5 – Take-Two Interactive

9. NBA 2K25 – Take-Two Interactive

10. EA Sports FC 25 – EA

11. Assassin’s Creed Shadows – Ubisoft

12. Star Wars: Battlefront 2 (2017) – EA

13. Split Fiction – EA

14. Red Dead Redemption 2 – Take-Two Interactive

15. F1 25 – EA

16. Helldivers 2 – Sony

17. The Last of Us: Part 2 – Sony

18. WWE 2K25 – Take-Two Interactive

19. Capcom Fighting Collection 2 – Capcom

20. PGA Tour 2K25 – Take-Two Interactive